Coronado da urlo, ma che gol ha fatto l'ex Trapani e Palermo in Copa Sudamericana?

Tigre e América de Cali si affrontano in una sfida che può già avere un peso importante negli equilibri del Gruppo A di Copa Sudamericana. La situazione di classifica delle due squadre è infatti molto diversa dopo le prime giornate: gli argentini sono chiamati a vincere per non perdere terreno nella corsa qualificazione, mentre i colombiani arrivano a Buenos Aires con maggiore serenità dopo un avvio decisamente più positivo. Guarda ora Tigre-America De Cali GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Tigre

Ilsi presenta a questo appuntamento con la necessità di invertire immediatamente il trend visto nelle prime due uscite del girone. La squadra allenata da Diego Dabove ha raccolto appena un punto, frutto del pareggio per 1-1 ottenuto sul campo dell’Alianza Atlético nella gara d’esordio.

Un risultato che aveva lasciato sensazioni contrastanti, soprattutto per alcune difficoltà mostrate nella gestione difensiva. Ancora più pesante, però, è stato il ko interno contro il Macará, capace di imporsi 1-0 in trasferta, complicando subito il cammino degli argentini nella competizione.

Qui America De Cali

L’América de Cali arriva invece in Argentina con maggiore fiducia e con una classifica che permette ai colombiani di affrontare la trasferta con meno tensione. La formazione guidata da David Gonzalez ha iniziato il torneo con un pareggio importante sul campo del Macará, strappando un 1-1 che ha confermato la buona organizzazione della squadra anche lontano da casa. Successivamente è arrivata la vittoria interna contro l’Alianza Atlético per 2-1, successo che ha permesso all’América di salire in testa al girone insieme al Macará.

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Tigre-America De Cali, probabili formazioni

Zenobio; Garay, Arias, Barrionuevo, Banegas; Elias, Leyes; Saralegui, Cabrera, Lopez; Russo.: Diego Dabove

América (4-2-3-1): Fernandes; Mina, Torres, Mosquera, Bertel; Carrascal, Escobar; Angel, Guzman, Palacios; Valencia. Allenatore: David Gonzalez

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