La Primera División argentina mette di fronte Tigre e River Plate nella sfida in programma sabato 8 agosto alle ore 22:00. Allo stadio José Dellagiovanna i padroni di casa cercano continuità davanti ai propri tifosi, mentre i Millonarios vogliono interrompere un momento particolarmente complicato e tornare immediatamente alla vittoria. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TIGRE-RIVER PLATE CLICCA SU BET365.

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Il momento delle squadre

Tigre

Il Tigre arriva alla sfida dopo il pareggio a reti inviolate contro il Belgrano, un risultato che ha confermato la buona solidità difensiva della squadra ma anche le difficoltà nel concretizzare le occasioni create. Nelle ultime settimane la formazione di casa ha alternato prestazioni positive ad altre meno brillanti, raccogliendo diversi pareggi e poche vittorie. Davanti ai propri tifosi, però, il Tigre ha spesso dimostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari di livello superiore grazie a un'organizzazione tattica compatta e a un atteggiamento aggressivo. Contro il River servirà una gara quasi perfetta per provare a conquistare punti pesanti.

River Plate

Il River Plate attraversa uno dei momenti più delicati degli ultimi mesi. I Millonarios sono reduci da quattro sconfitte consecutive, compresa quella interna contro il Rosario Central, una serie negativa che ha inevitabilmente aumentato la pressione attorno alla squadra di Eduardo Coudet. Nonostante il periodo difficile, la qualità della rosa resta indiscutibile e il River continua a creare numerose occasioni offensive, senza però riuscire a trasformarle con continuità. La trasferta contro il Tigre rappresenta un'opportunità importante per ritrovare fiducia e rilanciare una stagione che rischia di complicarsi già nelle prime giornate.

Probabili formazioni

Il Tigre dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Ignacio Russo sarà il riferimento offensivo, supportato sulla trequarti da Santiago López, Pity Martinez e Jabes Saralegui, con Garay ed Elias incaricati di dare equilibrio al centrocampo.

Il River Plate dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2. Ángel Correa agirà alle spalle della coppia offensiva formata da Rafael Borré e Joaquin Freitas, mentre Anibal Moreno e Fausto Vera guideranno la mediana.

Tigre (4-2-3-1): Zenobio; Valentín Moreno, Laso, Barrionuevo, Banegas; Garay, Elias; Saralegui, Pity Martinez, Santiago López; Ignacio Russo.

River Plate (4-3-1-2): Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Ortega; Anibal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquin Freitas, Rafael Borré.

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