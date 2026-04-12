La regular season si chiude a Minneapolis con una sfida che mette di fronte due squadre con stati d’animo completamente opposti: da una parte i Minnesota Timberwolves, già certi di un posto ai playoff ma ancora in attesa di conoscere il proprio avversario; dall’altra i New Orleans Pelicans, reduci da una stagione complicata e ormai proiettati verso l’off-season. Guarda ora Timberwolves-Pelicans GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Diretta TV e Streaming
Timberwolves-Pelicans Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV
Timberwolves-Pelicans: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv—
TIMBERWOLVES PELICANS NBA BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:—
Qui Timberwolves—
I Minnesota Timberwolves arrivano a quest’ultima gara con un obiettivo già definito: il sesto posto nella Western Conference è matematicamente assicurato, ma resta da capire chi sarà l’avversario al primo turno, tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Proprio questo scenario tiene ancora un minimo di attenzione alta, anche se la gestione delle energie sembra essere la priorità assoluta.
Qui Pelicans—
Sul lato opposto ci sono i New Orleans Pelicans, che arrivano a questa gara con una stagione ormai compromessa. Il record di 26-55 racconta bene un’annata difficile, segnata anche da cambiamenti importanti a livello tecnico e da una lunga lista di problemi fisici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA