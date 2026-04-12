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Timberwolves-Pelicans Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La regular season si chiude a Minneapolis con una sfida che mette di fronte due squadre con stati d’animo completamente opposti: da una parte i Minnesota Timberwolves, già certi di un posto ai playoff ma ancora in attesa di conoscere il proprio avversario; dall’altra i New Orleans Pelicans, reduci da una stagione complicata e ormai proiettati verso l’off-season. Guarda ora Timberwolves-Pelicans GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Timberwolves-Pelicans: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

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    • Qui Timberwolves

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    I Minnesota Timberwolves arrivano a quest’ultima gara con un obiettivo già definito: il sesto posto nella Western Conference è matematicamente assicurato, ma resta da capire chi sarà l’avversario al primo turno, tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Proprio questo scenario tiene ancora un minimo di attenzione alta, anche se la gestione delle energie sembra essere la priorità assoluta.

    Qui Pelicans

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    Sul lato opposto ci sono i New Orleans Pelicans, che arrivano a questa gara con una stagione ormai compromessa. Il record di 26-55 racconta bene un’annata difficile, segnata anche da cambiamenti importanti a livello tecnico e da una lunga lista di problemi fisici.

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