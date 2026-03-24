La sfida NBA tra Timberwolves e Rockets si gioca alle ore 02:30 tra mercoledì 25 marzo e giovedì 26 marzo. I Minnesota Timberwolves vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e consolidare il proprio rendimento, mentre gli Houston Rockets cercano un successo in trasferta per dare continuità ai risultati e restare competitivi nella Western Conference.
La diretta streaming
Timberwolves-Rockets, streaming gratis della NBA: dove vedere la diretta tv live
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Dove vedere Timberwolves-Rockets in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Timberwolves cercheranno di imporre il proprio ritmo, sfruttando solidità difensiva e organizzazione offensiva per controllare la gara.
I Rockets punteranno su intensità e velocità, cercando di colpire in transizione e mettere in difficoltà i padroni di casa per ottenere una vittoria esterna di valore.
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