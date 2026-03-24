La sfida NBA tra Timberwolves e Rockets si gioca alle ore 02:30 tra mercoledì 25 marzo e giovedì 26 marzo. I Minnesota Timberwolves vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e consolidare il proprio rendimento, mentre gli Houston Rockets cercano un successo in trasferta per dare continuità ai risultati e restare competitivi nella Western Conference.