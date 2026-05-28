Rafael Jodar e Pablo Carreño Busta apriranno il programma degli ottavi di finale maschili con una sfida in programma sul campo Suzanne Lenglen, il cui inizio è previsto intorno alle 12:30. Si tratta di un confronto che mette di fronte due generazioni diverse del tennis spagnolo: da una parte l'entusiasmo e il talento emergente del giovane madrileno, dall'altra l'esperienza e il bagaglio tecnico di un giocatore che per anni è stato protagonista ai massimi livelli del circuito.

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Il momento dei due tennisti

Nel turno precedente Jodar ha dovuto lottare a lungo per conquistare il passaggio agli ottavi. Il giovane spagnolo ha infatti avuto la meglio su Alex Michelsen al termine di una maratona durata oltre quattro ore, imponendosi con il punteggio di 7-6(2), 6-7(5), 4-6, 6-3, 6-3. Una vittoria sofferta e decisamente più complicata del previsto, che ha però confermato la sua capacità di reagire nei momenti difficili.

Dall'altra parte della rete ci sarà un Pablo Carreño Busta che continua a sorprendere. L'asturiano ha conquistato il pass per gli ottavi superando Thiago Agustin Tirante in quattro set, proseguendo così un percorso che pochi avevano pronosticato alla vigilia del torneo. Negli ultimi anni il tennista spagnolo ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e ha trascorso molto tempo nel circuito Challenger nel tentativo di ritrovare continuità e condizione.

Nonostante ciò, Carreño Busta resta un giocatore dal curriculum importante. Nel corso della sua carriera ha ottenuto risultati di prestigio e il suo ultimo titolo di grande rilievo resta il Masters 1000 di Montreal conquistato nel 2022. Anche al Roland Garros vanta precedenti significativi: in due occasioni, nel 2017 e nel 2020, è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale, dimostrando di sapersi esprimere ad alti livelli sulla terra battuta parigina. Proprio questa esperienza potrebbe rappresentare un fattore determinante nella sfida contro il giovane Jodar.

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