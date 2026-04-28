Tolima-Coquimbo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa Libertadores su Bet365
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Tolima-Coquimbo, match valido per la fase a gironi del Gruppo B di Coppa Libertadores. Padroni di casa ancora senza successi dopo due giornate, ospiti invece imbattuti (1 vittoria e 1 pareggio) e in cerca del secondo squillo nella competizione per allungare in classifica. Guarda ora Tolima-Coquimbo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui TolimaIl Deportes Tolima arriva alle ultime partite con un andamento complessivamente positivo ma non continuo. Dalle gare recenti si vede che ha alternato risultati: vittorie come il 2-0 contro Pereira e il 4-1 contro Águilas Doradas, ma anche sconfitte come lo 0-1 contro Pasto e il 2-0 contro Millonarios.
Nelle ultime 10 partite ufficiali il bilancio è di circa 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, con 26 gol fatti e 16 subiti. Un dato importante è che in casa il Tolima è molto più solido: ha perso pochissimo, con una sola sconfitta interna nelle ultime gare e diverse vittorie consecutive, oltre a una serie positiva lunga senza sconfitte casalinghe.
Qui Coquimbo
Il Coquimbo Unido invece arriva con un rendimento più irregolare, ma con alcune prestazioni recenti interessanti. Nelle ultime partite ha alternato risultati come la vittoria 1-0 contro Cobresal, il successo 3-2 sempre contro Cobresal in un’altra gara, ma anche sconfitte come 0-1 contro Universidad de Chile e 0-1 contro Concepción. Nel complesso, nelle ultime 5 partite ufficiali ha raccolto circa 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Tolima-Coquimbo, probabili formazioniTolima (4-2-3-1): Volpi; Arrieta, Angulo, Mosquera, Hernandez; Guzman, Rovira; Trujillo, Torres, Parra; Sandoval. Allenatore: Lucas Gonzalez
Coquimbo Unido (4-2-3-1): Sanchez; Salinas, Gazzolo, Fernandez, Cornejo; Camargo, Galani; Zavala, Chandia, Azocar; Johansen. Allenatore: Hernan Caputto
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