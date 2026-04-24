Dove vedere Tolosa-Monaco in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Tolosa-Monaco: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Domani, 25 aprile, alle 21:05 scendono in campo Tolosa e Monaco. Il match, valido per la trentunesima giornata del campionato francese, rappresenta un momento importante per quanto concerne gli equilibri della classifica in un momento decisivo della stagione. Per scoprire come seguire la partita di Ligue 1, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI TOLOSA-MONACO SU BET365
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Il momento delle due squadreTolosa e Monaco si presentano al match con diverse ambizioni e obiettivi. La squadra di casa si presenta con la salvezza ormai in pugno, nonostante nelle ultime tre partite abbia rimediato soltanto sconfitte. Il bottino strappato durante la stagione, però, permette di non guardare con pessimismo il finale di stagione che dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Il Monaco invece a poche giornate dal termine del campionato si gioca l'accesso alle coppe europee. Oggi al settimo posto con cinquanta punti, la formazione di Pocognoli si trova a 2 punti dal Marsiglia, 3 dal Rennes e 4 da Lille e Lione. Ciò significa che può ancora guadagnare l'accesso a tutte le prossime competizioni europee, sarà quindi rimesso alla continuità della squadra l'accesso alla Champions, Europa o Conference League.
Le probabili formazioni di Tolosa-MonacoIl Tolosa di Novell si presenta con un centrocampo folto ed una difesa a tre. Il Tolosa, infatti, si schiera con il 3-4-3 in cui spiccano Vignolo in attacco e Magri nella zona nevralgica del campo. Per il Monaco invece modulo che premia l'estro e la fantasia: 4-2-3-1 con Ansu Fati e Golovin a supportare Balogun unica punta.
Tolosa (3-4-3): Restes; Sidibe, Cresswell, Nicolaisen; Magri, Casseres, Francis, Methalie; Vignolo, Donnum, Gboho. All. Martinez Novell.
Monaco (4-2-3-1): Kohn; Diatta, Kehrer, Salisu, Ouattara; Teze, Coulibaly; Akliouche, Fati, Golovin; Balogun. All. Pocognoli.
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