Toluca e Los Angeles FC si affrontano nel ritorno della semifinale di Champions CONCACAF Cup in una sfida che promette spettacolo e grande intensità. Dopo il successo per 2-1 conquistato dagli americani nella gara d’andata al BMO Stadium, i messicani proveranno a ribaltare tutto davanti al proprio pubblico. Guarda ora Toluca-Los Angeles FC GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Toluca-Los Angeles FC : dove vedere la Copa Libertadores in Streaming e in Tv

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Toluca-Los Angeles FC nel palinsesto Live

Qui Toluca

Qui Los Angeles FC

Probabili formazioni

Ilha vinto la prima semifinale al BMO Stadium grazie a un gol decisivo diallo scadere. Timothyaveva portato in vantaggio i padroni di casa, mentre Jesúsaveva momentaneamente pareggiato per ilI padroni di casa cercheranno di sfruttare in tutti i modi il gol siglato in trasferta per staccare il pass per la finalissima di. Inoltre, potranno contare anche sul sostegno del pubblico di casa, un vero e proprio fattore per i messicani che tra le mure amiche hanno perso soltanto due volte in stagione.: Hugo Lloris, Hollingshead, Long, Segura, Tafari; Tillman, Choiniére, Eustáquio; Heung-min Son, David Martinez, Ordaz.

Toluca (4-3-3): Luis García; Barbosa, Méndez, Briseño, Gallardo; Arce, Marcel Ruiz, Angulo; Vega, Helinho, Paulinho.

Guarda ora Toluca-Los Angeles FC GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365