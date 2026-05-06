Toluca-Los Angeles FC: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Concacaf Champions Cup su Bet365
Los Angeles FC, visita speciale di Pogba a Giroud e Lloris
Toluca e Los Angeles FC si affrontano nel ritorno della semifinale di Champions CONCACAF Cup in una sfida che promette spettacolo e grande intensità. Dopo il successo per 2-1 conquistato dagli americani nella gara d’andata al BMO Stadium, i messicani proveranno a ribaltare tutto davanti al proprio pubblico. Guarda ora Toluca-Los Angeles FC GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui TolucaIl LAFC ha vinto la prima semifinale al BMO Stadium grazie a un gol decisivo di Nkosi Tafari allo scadere. Timothy Tillman aveva portato in vantaggio i padroni di casa, mentre Jesús Angulo aveva momentaneamente pareggiato per il Toluca.
Qui Los Angeles FCI padroni di casa cercheranno di sfruttare in tutti i modi il gol siglato in trasferta per staccare il pass per la finalissima di Champions CONCACAF Cup. Inoltre, potranno contare anche sul sostegno del pubblico di casa, un vero e proprio fattore per i messicani che tra le mure amiche hanno perso soltanto due volte in stagione.
Probabili formazioniLos Angeles FC (4-3-3): Hugo Lloris, Hollingshead, Long, Segura, Tafari; Tillman, Choiniére, Eustáquio; Heung-min Son, David Martinez, Ordaz.
Toluca (4-3-3): Luis García; Barbosa, Méndez, Briseño, Gallardo; Arce, Marcel Ruiz, Angulo; Vega, Helinho, Paulinho.
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