Il Tondela ospita il Moreirense all’Estadio Joao Cardoso nella 33ª giornata di Liga Portugal in una sfida fondamentale soprattutto per i padroni di casa, ancora pienamente coinvolti nella lotta salvezza. La formazione di Goncalo Feio è penultima con 25 punti e ha bisogno di fare bottino pieno nelle ultime due gare per continuare a sperare nella permanenza in categoria o almeno nel raggiungimento dello spareggio salvezza. Dopo una lunga serie negativa senza vittorie, il Tondela è però riuscito a ritrovare fiducia nell’ultimo turno grazie al prezioso successo per 1-0 sul campo del Casa Pia. Situazione decisamente più tranquilla invece per il Moreirense, settimo con 42 punti e ormai senza particolari obiettivi di classifica, reduce dalla vittoria casalinga per 3-2 contro l’Estrela Amadora dopo il pesante ko subito sul campo del Benfica. Le maggiori motivazioni dei padroni di casa potrebbero fare la differenza in una gara che si preannuncia intensa e combattuta. Guarda ora Tondela-Moreirense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Tondela-Moreirense, probabili formazioni

: Fontes; Manso, Silva, Marques, Conceicao; Cicero, Rodriguez; Maranhao, Felix, Aiko; Rony Lopes.: Goncalo Feio

Moreirense (4-2-3-1): Secco; Souza, Batista, Maracas, Travassos; Assis, Alonso; Bondoso, Stjepanovic, Landerson; Alan. Allenatore: Vasco Costa

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