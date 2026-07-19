L'MSC Hamburg Ladies Open propone al primo turno il confronto tra Sara Sorribes Tormo e Alina Charaeva, una sfida sulla terra battuta di Amburgo che mette di fronte due giocatrici con momenti di carriera differenti. La spagnola, attualmente numero 212 del ranking mondiale, affronta l'armena, salita fino alla posizione numero 117 della classifica WTA.

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Il momento delle due tenniste

Sorribes Tormo arriva al torneo grazie a una classifica protetta, con l'obiettivo di ritrovare fiducia e risalire la graduatoria proprio sulla superficie che meglio si adatta alle sue caratteristiche. La stagione 2026 non è stata semplice per la 29enne spagnola, condizionata da diverse eliminazioni premature che l'hanno fatta scivolare fuori dalle prime 200 posizioni del ranking.

L'ultimo appuntamento a Iasi si è concluso con un'uscita al primo turno contro l'ungherese Anna Bondar, ma la terra battuta resta il terreno ideale per il suo tennis fatto di grande resistenza, capacità difensiva e continuità negli scambi.

Dall'altra parte della rete ci sarà Alina Charaeva, protagonista di una fase positiva della propria carriera. La 24enne arriva ad Amburgo con il miglior ranking raggiunto finora e con buone sensazioni dopo il torneo disputato a Iasi, dove ha superato nettamente l'andorrana Victoria Jimenez Kasintseva prima di arrendersi alla kazaka Yulia Putintseva. Inoltre, in Romania ha chiuso il torneo di doppio al secondo posto.

Charaeva propone un tennis più aggressivo rispetto alla sua avversaria e cercherà di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, sfruttando la capacità di comandare gli scambi da fondo campo con colpi potenti e grande intensità.

La sfida di Amburgo mette quindi a confronto due filosofie di gioco differenti: da una parte l'esperienza e la solidità di Sorribes Tormo, dall'altra la spinta offensiva e la crescita costante di Charaeva. Sarà fondamentale per entrambe riuscire a imporre il proprio stile sulla terra tedesca.

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