Torres-Gubbio Streaming e Diretta TV: dove vedere Gratis la Serie C

Sabato sera al “Vanni Sanna” va in scena una sfida cruciale tra Torres e Gubbio, valida per la 37ª giornata di campionato. I rossoblù cercano i punti decisivi per blindare la salvezza senza dover dipendere dall’ultima gara ad Arezzo. Dall’altra parte arriva un Gubbio ancora in corsa per i playoff, guidato da un tecnico esperto e con giocatori di grande fisicità. Guarda ora Torres-Gubbio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Torres-Gubbio, probabili formazioni—
Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunciatini; Sala, Giorico, Mastinu, Zambataro; Di Stefano; Sorrentino, Luciani. Allenatore: Alfonso Greco
Gubbio (3-5-2): Krapikas; Fazzi, Bruscagin, Di Bitonto; Podda, Rosaia, Carraro, Costa, Murru; Mastropietro, La Mantia. Allenatore: Domenico Di Carlo
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