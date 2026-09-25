In occasione della 7ª giornata del Girone B di Serie C, sabato 26 settembre alle ore 14:30 si affrontano Torres e Vado allo stadio Vanni Sanna di Sassari. I padroni di casa arrivano alla sfida con 10 punti in classifica, mentre gli ospiti sono fermi a quota 4. La Torres è reduce dall'1-1 ottenuto sul campo del Forlì, risultato che ha allungato a tre partite la serie positiva dei rossoblù, mentre il Vado ha perso 3-2 contro il Livorno nell'ultimo turno.VEDI TORRES-VADO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La squadra di Alfonso Greco ha costruito il proprio rendimento soprattutto attraverso le prestazioni casalinghe, mentre il Vado di Paolo Annoni è chiamato a interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Torres-Vado.

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Il fischio d'inizio è fissato alle 14:30 di sabato 26 settembre allo stadio Vanni Sanna di Sassari. La gara non è prevista in chiaro su Rai: per la visione televisiva e streaming occorre fare riferimento alla programmazione Sky e NOW.

Torres-Vado: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Torres-Vado

Competizione: Serie C 2026/27, Girone B

Giornata: 7ª giornata

Data: sabato 26 settembre 2026

Orario: 14:30

Stadio: Vanni Sanna, Sassari

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go e NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il calendario della Serie C colloca ufficialmente Torres-Vado alle 14:30 di sabato 26 settembre, con il confronto in programma al Vanni Sanna.

Il momento della Torres

La

e una striscia positiva di tre partite. Dopo le sconfitte contro Livorno e Grosseto nelle prime settimane, i rossoblù hanno infatti cambiato passo, battendo la Sambenedettese per 1-0, l'Ostiamare per 3-2 e la Pianese per 2-1, prima del pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Forlì.

Il rendimento interno rappresenta uno degli elementi più interessanti del percorso della squadra di Alfonso Greco: al Vanni Sanna sono arrivate tre vittorie consecutive contro Sambenedettese, Ostiamare e Pianese. La Torres ha inoltre trovato continuità nella produzione offensiva, con Lorenzo Di Stefano protagonista nelle ultime giornate e autore del gol del momentaneo vantaggio anche a Forlì.

La sfida con il Vado offre quindi ai sassaresi l'opportunità di confermare la propria crescita e di sfruttare nuovamente il fattore campo. Greco dovrebbe riproporre una struttura a tre difensori, con Andrea Zaccagno, Gabriele Berto e Nicola Antonelli tra gli elementi che hanno trovato maggiore continuità in questo avvio.

Il momento del Vado

Il

e arriva a Sassari dopo tre sconfitte consecutive. La formazione ligure ha perso contro la Reggiana per 3-1, contro il Campobasso per 1-0 e infine contro il Livorno per 3-2, non riuscendo quindi a dare seguito al successo ottenuto contro la Pianese e al pareggio conquistato nelle prime giornate.

La squadra di Paolo Annoni ha però mostrato capacità di creare occasioni e di rimanere dentro le partite anche nei momenti più complicati. A Livorno il Vado ha trovato due volte la via del gol e ha tenuto aperto il confronto fino alle battute finali, ma gli errori difensivi hanno impedito di portare a casa almeno un punto.

Sul piano tattico, Annoni ha utilizzato una struttura con tre difensori e cinque centrocampisti, affidandosi alla corsa degli esterni e alla coppia offensiva composta da elementi come Ferro e Vita. Contro la Torres sarà però necessario aumentare la solidità nella propria metà campo, soprattutto considerando il rendimento casalingo finora ottenuto dai rossoblù.

Le probabili formazioni di Torres-Vado

La

visto anche nell'ultima partita contro il Forlì. Andrea Zaccagno è candidato alla conferma in porta, con Gabriele Berto, Nicola Antonelli e Mamadou Kebbeh davanti a lui. A centrocampo dovrebbero agire Michele Liviero e Alessandro Lunghi sulle corsie, con Daniele Giorico e Alessandro Masala nella zona centrale. Gabriele Pennington e Lorenzo Di Stefano possono muoversi alle spalle del capitano

, riferimento offensivo della formazione di Greco.

Il Vado dovrebbe mantenere il 3-5-2 utilizzato nell'ultima gara contro il Livorno. Andrea Sala dovrebbe essere confermato tra i pali, con Marco Piana e Andrea Saltarelli al centro della difesa insieme al terzo centrale da individuare. Sulle fasce sono candidati Ghezzi e Carlini, mentre Hamlili, Di Munno e De Rinaldis possono comporre il centrocampo. In avanti, la coppia Ferro-Vita resta una delle principali soluzioni offensive a disposizione di Annoni.

Torres (3-4-2-1): Andrea Zaccagno; Gabriele Berto, Nicola Antonelli, Mamadou Kebbeh; Michele Liviero, Daniele Giorico, Alessandro Masala, Alessandro Lunghi; Gabriele Pennington, Lorenzo Di Stefano; Giuseppe Scotto. Allenatore: Alfonso Greco.

Vado (3-5-2): Andrea Sala; Marco Piana, Andrea Saltarelli, Lorenzo Malanca; Ghezzi, Zè Hamlili, Di Munno, De Rinaldis, Carlini; Mattia Ferro, Domenico Vita. Allenatore: Paolo Annoni.