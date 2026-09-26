La Bertram Derthona Tortona inaugura la nuova stagione di LBA Serie A SisalClub affrontando la Tezenis Verona nella prima giornata di campionato. Domenica 27 settembre 2026, alle ore 17:00, le due squadre si sfideranno alla Nova Arena di Tortona, con i padroni di casa pronti a iniziare il loro sesto campionato consecutivo nella massima serie e Verona chiamata al ritorno nel massimo torneo italiano.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La Tortona di Mario Fioretti arriva all’esordio dopo la semifinale di Supercoppa LBA persa 98-90 contro Venezia, mentre la Verona di Alessandro Ramagli si prepara alla prima gara ufficiale della stagione in campionato dopo una lunga preparazione estiva. La Bertram ha costruito un roster profondamente rinnovato, mentre la Tezenis ha inserito diversi giocatori di esperienza per affrontare il ritorno in Serie A. Prima della palla a due puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Tortona-Verona in TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in diretta streaming su

, la piattaforma ufficiale della Lega Basket. La programmazione della prima giornata non inserisce questo incontro tra le gare previste su Sky Sport Basket e Cielo, mentre LBA TV ha confermato la diretta della partita.

Tortona, esordio dopo la Supercoppa

La

arriva al debutto in campionato con una squadra rinnovata e con Mario Fioretti confermato alla guida tecnica. Il roster presenta diversi nuovi innesti, tra cui

, mentre tra le conferme spiccano Colbey Ross? No, the current roster source lists Hubb, Pecchia, Gorham and Olejniczak among the core players.

L’ultimo test ufficiale è stato la Supercoppa LBA, dove Tortona ha tenuto testa a Venezia per tre quarti prima di subire la rimonta della Reyer. Alla Nova Arena la Bertram aveva chiuso il primo tempo avanti 56-47, ma la pressione difensiva degli avversari e le palle perse hanno cambiato l’inerzia nella ripresa. Leonardo Gorham, con 20 punti, è stato il miglior realizzatore dei piemontesi, seguito dai 17 di Hubb e dai 14 di Olejniczak.

Verona, il ritorno in Serie A

La

torna nel massimo campionato italiano con Alessandro Ramagli in panchina e un roster costruito attorno a diversi giocatori di esperienza. Tra i nuovi arrivi figurano

, mentre Federico Zampini, Lorenzo Ambrosin, Matteo Oliveri e altri elementi completano il gruppo.

Il quintetto indicato per la nuova stagione comprende Andrews, Massinburg, Brockington, Meléndez e Tobey, con l’ex centro di Gran Canaria chiamato a garantire presenza fisica e punti vicino a canestro. Per Verona sarà subito un test significativo contro una Tortona che può contare sul fattore campo e su un gruppo già rodato dalla Supercoppa.

Le chiavi della partita

Una delle prime chiavi sarà il

, aspetto che ha condizionato Tortona nella semifinale di Supercoppa contro Venezia. Fioretti ha sottolineato proprio le difficoltà incontrate dalla squadra nella gestione della pressione avversaria e nella circolazione di palla durante il secondo tempo. Contro Verona, la Bertram dovrà quindi cercare maggiore continuità offensiva sui quaranta minuti.

Per la Tezenis, invece, il tema sarà la gestione del debutto in Serie A contro una squadra che conosce già il palcoscenico europeo. La fisicità di Tobey e la capacità degli esterni di creare dal palleggio saranno elementi importanti per provare a mettere in difficoltà la difesa piemontese, mentre Tortona potrà rispondere con il talento offensivo di Hubb, Gorham e Bortolani.

Tortona-Verona: data, orario e canali

Partita: Tortona-Verona

Competizione: LBA Serie A SisalClub 2026/27

Giornata: 1ª giornata

Data: domenica 27 settembre 2026

Orario: 17:00

Stadio: Nova Arena, Tortona

Diretta TV: non prevista su Sky Sport Basket/Cielo

Diretta streaming ufficiale: LBA TV

Telecronaca: da confermare

I probabili quintetti

La

dovrebbe partire con il quintetto già indicato per la nuova stagione, con Durham in cabina di regia e Maddox, Jallow, Gorham e Olejniczak a completare lo starting five.

potrebbe invece affidarsi ad Andrews, Massinburg, Brockington, Meléndez e Tobey, ovvero il quintetto di riferimento individuato per l'avvio della stagione.

Tortona: Aljhami Durham, Dante Maddox, Karim Jallow, Leonardo Gorham, Jakub Olejniczak. Allenatore: Mario Fioretti.

Verona: Andrew Andrews, C.J. Massinburg, Izaiah Brockington, R.J. Meléndez, Mike Tobey. Allenatore: Alessandro Ramagli.