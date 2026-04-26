Coronado da urlo, ma che gol ha fatto l'ex Trapani e Palermo in Copa Sudamericana?

La 38ª giornata del Girone C di Serie C propone il derby siciliano, scontro diretto per la salvezza tra il Trapani e il Siracusa. Padroni di casa già retrocessi con 23 punti, mentre gli ospiti occupano il 19° posto con 25, e possono ancora credere nell'impresa. Guarda ora Trapani-Siracusa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Trapani-Siracusa, probabili formazioni

Ilarriva a questo appuntamento con un rendimento recente negativo: nelle ultime cinque partite ha raccolto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. L’ultimo risultato è una sconfitta in trasferta contro il. Nonostante le difficoltà, i numeri casalinghi restano migliori rispetto a quelli complessivi, con 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, dato che rappresenta uno degli elementi principali su cui la squadra può fare affidamento.Ilsi presenta con un andamento leggermente più continuo nelle ultime uscite: 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare, incluso il pareggio recente contro la. Tuttavia, il rendimento in trasferta resta un punto critico, con una sola vittoria, 4 pareggi e 13 sconfitte. A livello complessivo, la squadra ha ottenuto 9 vittorie, 9 pareggi e 19 sconfitte, con 46 gol segnati e 55 subiti.Galeotti; Cozzoli, Pirrello, Motoc, Nicoli; G. Aronica, Matos; Balla, Napolitano, Ortisi; Stauciuc.: S. Aronica.

Siracusa (4-2-3-1): Sylla; Iob, Marafini, Capomaggio, Cancellieri; Limonelli, Frisenna; Di Paolo, Riccardi, Valente; Arditi. Allenatore: Turati.

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