I playoff di Serie C entrano nel vivo con una sfida da dentro o fuori: Trento-Giana Erminio, in programma domenica 3 maggio alle ore 18:00. Due squadre pronte a giocarsi tutto in novanta minuti, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso verso la promozione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Luca Tabbiani, si presenta con un 4-3-3 dinamico e offensivo, con esterni pronti a creare superiorità e un centrocampo capace di gestire ritmo e inserimenti. Pellegrini e Capone saranno i principali riferimenti avanzati.

La Giana Erminio, guidata da Vinicio Espinal, risponde con un 3-5-2 solido e compatto, puntando su densità in mezzo al campo e ripartenze rapide. La coppia Capelli-Gabbiani sarà chiamata a sfruttare ogni occasione per colpire.

Le probabili formazioni di Trento-Giana Erminio

Ci si attende una partita molto intensa, tipica dei playoff, dove ogni episodio può fare la differenza. Il Trento proverà a sfruttare il proprio sistema offensivo per prendere in mano il gioco, mentre la Giana Erminio cercherà compattezza e concretezza per restare in partita fino alla fine.

Trento (4-3-3): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi, Giannotti, Fossati, Aucelli, Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani

Giana Erminio (3-5-2): Zenti, Colombara, Alborghetti, Ruffini, Previtali, Occhipinti, Nelli, Marotta, Vitale, Capelli, Gabbiani. Allenatore: Vinicio Espinal

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