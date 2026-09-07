Lo stadio del Trento apre le porte a una sfida importante tra Trento Calcio 1921 e Calcio Lecco 1912, due squadre che arrivano alla terza giornata del Girone A di Serie C con stati d’animo e posizioni in classifica differenti. Il Trento occupa attualmente il settimo posto con 4 punti e ha iniziato il campionato con una vittoria e un pareggio, mentre il Lecco è 16° con un solo punto e deve ancora trovare la prima rete stagionale. La sfida rappresenta quindi un appuntamento importante per entrambe le formazioni, con i padroni di casa intenzionati a confermare il buon avvio e gli ospiti chiamati a reagire. VEDI TRENTO-LECCO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come seguire lo streaming di Trento-Lecco

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Le modalità di accesso allo streaming possono variare in base alla piattaforma e al servizio disponibile: è quindi consigliabile controllare preventivamente la programmazione della partita.

Trento-Lecco: data, orario e informazioni sulla partita

Il confronto tra Trento e Lecco mette di fronte due squadre che hanno iniziato il campionato in maniera molto diversa. Il Trento ha raccolto 4 punti nelle prime due giornate e può contare su una difesa che ha concesso appena una rete, mentre il Lecco ha conquistato un solo punto e non è ancora riuscito a segnare.

Partita: Trento Calcio 1921-Calcio Lecco 1912

Trento Calcio 1921-Calcio Lecco 1912 Competizione: Serie C Girone A

Serie C Girone A Giornata: 3ª giornata

3ª giornata Data: 7 settembre 2026

7 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: da definire

da definire Città: Trento

Trento Streaming: Bet365 e Vincitù

Il Trento Calcio 1921 si presenta alla sfida al settimo posto con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio. La squadra allenata da Luca Tabbiani ha mostrato una buona solidità difensiva, con appena un gol subito nelle prime due gare. Anche il rendimento tra le mura amiche rappresenta un elemento positivo per i padroni di casa, che hanno già ottenuto una vittoria davanti al proprio pubblico.

Il Calcio Lecco 1912 occupa invece la 16ª posizione con un solo punto. La formazione guidata da Federico Valente ha raccolto un pareggio e una sconfitta nelle prime due giornate e, soprattutto, non ha ancora trovato la via del gol. Un dato che evidenzia le difficoltà offensive della squadra, a fronte di una difesa che ha concesso una sola rete.

Il momento del Trento

Il Trento arriva alla terza giornata con un bilancio positivo e con la consapevolezza di aver iniziato il campionato nel modo giusto. I 4 punti conquistati nelle prime due partite hanno permesso alla formazione di Luca Tabbiani di posizionarsi nella parte alta della classifica.

Uno degli aspetti più incoraggianti riguarda la fase difensiva. Il Trento ha infatti subito soltanto un gol, dimostrando equilibrio e compattezza. Una caratteristica che potrebbe rivelarsi importante anche contro un Lecco alla ricerca della prima rete stagionale.

Il fattore campo rappresenta inoltre un'arma importante. Il Trento ha già ottenuto una vittoria tra le mura amiche e punta a sfruttare nuovamente il sostegno del proprio pubblico per conquistare altri tre punti e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Il momento del Lecco

Il Lecco si presenta all'appuntamento in una situazione decisamente più complicata. Un solo punto nelle prime due giornate e nessun gol realizzato hanno portato la squadra di Federico Valente al 16° posto del Girone A.

La nota positiva riguarda la fase difensiva, visto che il Lecco ha subito appena una rete. Il problema è però rappresentato dalla totale assenza di gol, che rende difficile trasformare le buone prestazioni difensive in risultati positivi.

La trasferta di Trento diventa quindi un appuntamento importante per provare a cambiare immediatamente marcia. Gli ospiti dovranno trovare maggiore incisività negli ultimi metri senza perdere quella solidità difensiva che, almeno nei primi due turni, ha rappresentato il principale punto di forza della squadra.