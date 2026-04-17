Lo streaming gratis della gara Trento-Reggio Emilia: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 11:06)

La serata di Lega A basket si accende alla BLS Arena, dove la Dolomiti Energia Trento attende la Pallacanestro Reggiana per una sfida che mette in palio punti importanti in classifica. Sabato 18 aprile alle ore 18:15 i riflettori saranno puntati su questo confronto, con i padroni di casa chiamati a sfruttare il fattore campo contro una squadra esperta e sempre difficile da affrontare.

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Il momento delle due squadre — La Dolomiti Energia Trento arriva a questo confronto con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e sfruttare il fattore campo. La squadra trentina ha mostrato buone qualità sia dal punto di vista difensivo che nella costruzione del gioco offensivo, ma dovrà mantenere alta l’intensità per tutti i 40 minuti.

La Pallacanestro Reggiana, invece, si presenta come un avversario solido e ben organizzato. Gli emiliani puntano su esperienza e gestione dei possessi per mettere in difficoltà i padroni di casa. La chiave sarà riuscire a controllare il ritmo della partita e sfruttare le occasioni nei momenti decisivi.