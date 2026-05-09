Le lacrime di Cheddira: segna e trascina il Lecce alla vittoria

La sfida di Lega A Basket tra Treviso e Reggio Emilia si gioca domenica 10 maggio alle ore 17:00. Un confronto importante tra due squadre che cercano punti preziosi in questa fase della stagione, pronte a darsi battaglia in una gara che si preannuncia equilibrata e intensa. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Treviso arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e imporre il proprio ritmo. La squadra veneta punta su energia, intensità e capacità di restare compatta nei momenti chiave della partita.

La Reggio Emilia, invece, si presenta con organizzazione e solidità. La formazione emiliana cercherà di controllare la gara attraverso gestione dei possessi e attenzione difensiva, puntando a colpire con efficacia nelle situazioni offensive.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre ritmo e intensità, sfruttando il fattore campo per restare competitiva.

La Reggio Emilia, dal canto suo, proverà a controllare la partita con organizzazione e solidità, cercando di fare la differenza nei momenti decisivi.

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