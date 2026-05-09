La sfida di Lega A Basket tra Trieste e Cremona si gioca domenica 10 maggio alle ore 17:00. Un confronto diretto tra due squadre che cercano punti fondamentali in classifica, pronte a giocarsi una gara intensa dove ogni possesso potrà fare la differenza. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Trieste arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e imporre il proprio ritmo. La squadra giuliana punta su energia, aggressività e capacità di coinvolgere più giocatori in fase offensiva per creare vantaggi.

La Cremona, invece, si presenta con grande determinazione e voglia di fare risultato. La formazione lombarda cercherà di giocare con ordine e attenzione difensiva, puntando a restare compatta e colpire nei momenti giusti.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di alzare il ritmo e sfruttare l’energia del proprio pubblico per indirizzare la gara.

La Cremona, dal canto suo, proverà a rispondere con organizzazione e solidità, cercando di restare agganciata al match fino ai momenti decisivi.

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