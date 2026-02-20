Il Girone A di Serie C mette di fronte due squadre con obiettivi diametralmente opposti: la Triestina ospita il Cittadellasabato 21 febbraio alle ore 17:30. I padroni di casa sono ventesimi con 4 punti, in una situazione estremamente delicata, mentre il Cittadella è ottavo a 39 punti, pienamente in corsa per un piazzamento playoff.
La diretta streaming
Triestina-Cittadella streaming gratis: dove guardare la diretta tv live
Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Triestina-Cittadella in streaming gratis:
Dove vedere Triestina-Cittadella in diretta TV e streaming LIVE—
La diretta di Triestina-Cittadella è disponibile per gli utenti registrati sulla piattaforma di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire il match in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento della gara.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
La Triestina, ventesima con 4 punti, è chiamata a una prova di orgoglio per provare a riaprire un campionato fin qui estremamente complicato. La squadra di Geppino Marino deve trovare compattezza e concretezza per invertire la rotta.
Il Cittadella, ottavo a 39 punti, punta invece a sfruttare l’occasione per consolidare la propria posizione in zona playoff. La formazione allenata da Manuel Iori si distingue per organizzazione tattica e solidità difensiva.
Le probabili formazioni—
Le probabili formazioni di Triestina-Cittadella mettono a confronto due sistemi differenti. La Triestina dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, cercando ampiezza e pressione offensiva con il tridente. Il Cittadella risponde con il 5-4-1, modulo che garantisce compattezza e densità difensiva.
Triestina (3-4-3): Matosevic, Moretti, Anzolin, D'Amore, Pedicillo, Crnigoj, Jonsson, Vicario, Kljajic, Faggioli, Ionita. Allenatore: Geppino Marino
Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori
© RIPRODUZIONE RISERVATA