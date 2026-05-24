Una sconfitta pesante da cancellare il prima possibile contro una squadra che invece ha ritrovato entusiasmo e convinzione. Tromso-Aalesund nasce così, con stati d’animo completamente opposti che renderanno la sfida della Romssa Arena ancora più interessante. L’appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle ore 17:00, in un match che può dire molto soprattutto sul momento mentale delle due squadre. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TROMSO-AALESUND CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Tromso arriva alla partita dopo il durissimo 5-0 subito contro il Bodo/Glimt, una gara che ha evidenziato fragilità difensive insolite per una squadra che fino a quel momento aveva costruito gran parte della propria classifica proprio sulla compattezza. Davanti ai propri tifosi, il Tromso proverà immediatamente a reagire, anche perché il rendimento casalingo resta uno dei punti di forza più importanti della stagione.

L’Aalesund invece si presenta con sensazioni completamente diverse. Le due vittorie consecutive ottenute nelle ultime giornate hanno restituito serenità e fiducia a una squadra che sembrava in difficoltà fino a poche settimane fa. Il successo contro il Brann ha confermato una crescita evidente soprattutto sul piano dell’organizzazione e della gestione delle partite.

Probabili formazioni

Il Tromso dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 molto intenso in mezzo al campo, cercando ampiezza sugli esterni e maggiore aggressività rispetto all’ultima uscita. Davanti a Haugaard agiranno Skjaervik, Guddal e Huseboe, mentre Vaadebu e Innvaer avranno il compito di spingere sulle corsie laterali. In mezzo spazio a Edvardsson, Yttergaard Jenssen e Hjertoe-Dahl, con Braut e Aasen Larsen coppia offensiva.

L’Aalesund dovrebbe invece confermare il proprio 3-5-2 basato su compattezza e ripartenze rapide. Klaesson sarà il portiere, protetto da Haram, Hammer Kjelsen ed Engqvist. Sugli esterni agiranno Uba Charles e Nessoe, mentre Christensen, Hagen e Osenbroch formeranno il centrocampo. In avanti spazio a Lonebu e Haagensen Reed.

Tromso (3-5-2): Haugaard; Skjaervik, Guddal, Huseboe; Vaadebu, Edvardsson, Yttergaard Jenssen, Hjertoe-Dahl, Innvaer; Braut, Aasen Larsen.

Aalesund (3-5-2): Klaesson; Haram, Hammer Kjelsen, Engqvist; Uba Charles, Christensen, Hagen, Osenbroch, Nessoe; Lonebu, Haagensen Reed.

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