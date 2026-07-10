La Eliteserien norvegese propone la sfida tra Tromsø-Valerenga, valida per il turno 13 di campionato e in programma sabato 11 luglio alle ore 18:00. Un confronto importante tra due squadre con ambizioni diverse: il Tromsø è secondo in classifica con 25 punti e vuole continuare a inseguire il vertice, mentre il Valerenga occupa la nona posizione a quota 14 e cerca continuità per risalire la graduatoria.

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Il Tromsø sogna la vetta

Il

sta vivendo un ottimo avvio di stagione e con 25 punti occupa il secondo posto in classifica. La squadra di casa vuole confermarsi ai vertici dell’Eliteserien e sfruttare il fattore campo per mantenere il ritmo delle prime della classe.

La formazione norvegese ha costruito i propri risultati grazie a equilibrio e continuità, elementi fondamentali in un campionato lungo e combattuto. Contro il Valerenga l’obiettivo sarà conquistare altri tre punti per restare nelle zone nobili della graduatoria.

Il Valerenga cerca il riscatto

Il

arriva alla sfida con l’obiettivo di cambiare passo dopo una prima parte di stagione caratterizzata da qualche difficoltà. I 14 punti conquistati valgono il nono posto, ma la distanza dal gruppo di testa lascia ancora margini per una possibile rimonta.

Gli ospiti dovranno disputare una gara di grande attenzione, cercando di limitare la qualità del Tromsø e sfruttare le proprie occasioni offensive per provare a ottenere un risultato positivo.

Il momento delle due squadre

Il

parte con i favori del pronostico grazie alla posizione in classifica e al rendimento mostrato finora. Davanti al proprio pubblico la squadra vuole confermare le proprie ambizioni e continuare a mettere pressione alle rivali per il titolo.

Il Valerenga invece vede questa trasferta come un banco di prova importante. Un risultato positivo contro una delle migliori formazioni del campionato potrebbe rappresentare una svolta dal punto di vista del morale e della classifica.

Le probabili formazioni di Tromsø-Valerenga

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini migliori a disposizione per una sfida che mette in palio punti importanti per obiettivi differenti.

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