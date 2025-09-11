Troyes-Nancy: dove vedere il match di Ligue 2 in diretta TV e in streaming LIVE

Nancy-Troyes è in programma al Stade de l'Aube venerdì 12 settembre alle ore 20 e sarà visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Con questa modalità potrete vedere il match in tempo reale ma allo stesso tempo consultare le statistiche delle due sqiadre e dei calciatori in campo oltre le probabilità di vittoria.

Troyes-Nancy, come arrivano le due squadre al match

In una classifica molto corta senza una vera dominatrice per il momento, gli ospiti del Nancy sono primi assieme a St-Etienne e Pau con 8 punti, frutto 2 vittorie e 2 pareggi con 6 goal fatti e 3 subiti. Dietro ad un solo punto di distanza assieme a Red Star e Reims troviamo i padroni di casa del Troyes con 2 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta frutto di 3 goal segnati e 2 concessi. Nella giornata precednte il Troyes ha perso 2-0 in casa del Dunquerke mentre il Nancy paregiato davanti al proprio pubblico contro il Pau in uno socppiettante 2-2. Interessante notare che gli ospiti non perdono in trasferta addirittura da marzo.