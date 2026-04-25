La 16ª giornata della Liga Profesional de Fútbol 2026 (Apertura) mette di fronte allo Estadio Monumental José Fierro Atlético Tucumán e Club Atlético Banfield, separate in classifica da un solo punto.

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Il momento delle due squadre

Il Tucumán è 13° con 10 punti e si presenta con un buon rendimento casalingo: nelle ultime tre gare interne è rimasto imbattuto, ottenendo due vittorie e un pareggio, con una difesa molto solida e una tendenza a subire pochissimo davanti al proprio pubblico. In generale la squadra segna poco, ma riesce spesso a compensare con ordine tattico e compattezza.

Il Banfield è subito davanti, 12° con 13 punti, ma arriva con più dubbi soprattutto in trasferta. La squadra ha perso le ultime tre gare esterne e non vince fuori casa da diverse partite, pur mantenendo una media realizzativa leggermente superiore rispetto agli avversari.

La partita si preannuncia quindi come un confronto tra la solidità interna del Tucumán e le difficoltà esterne del Banfield, con entrambe alla ricerca di punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica.

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