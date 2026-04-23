La 16ª giornata della Liga Profesional de Fútbol 2026 (Apertura) propone la sfida tra Atlético Tucumán e Club Atlético Banfield allo Estadio Monumental José Fierro, con le due squadre separate da un solo punto in classifica.

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Il momento delle due squadre

L’Atlético Tucumán è 13° con 10 punti e si affida soprattutto al rendimento interno, dove nelle ultime uscite ha mostrato grande solidità: imbattuto nelle tre gare casalinghe più recenti, con due vittorie e un pareggio e una difesa particolarmente efficace. In generale la squadra segna poco, ma riesce a essere molto più compatta quando gioca davanti al proprio pubblico.

Il Banfield è 12° con 13 punti e presenta un andamento simile ma con un problema evidente: le prestazioni in trasferta. La squadra fatica lontano da casa, con una serie negativa recente e diversi gol subiti nelle ultime uscite esterne, nonostante una produzione offensiva leggermente migliore rispetto ai padroni di casa.

Il match si preannuncia quindi molto equilibrato e basato sui contrasti tra la solidità difensiva del Tucumán e la necessità del Banfield di invertire la tendenza negativa fuori casa.

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