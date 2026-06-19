Alle 05:00 di mattina italiane del 20 giugno ci sarà la sfida tra Turchia e Paraguay, due delle squadre che più hanno deluso nella prima giornata della fase a gironi. La formazione di Vincenzo Montella ha sorprendentemente perso contro l'Australia, mentre il Paraguay ha subito una goleada da parte della squadra stelle e strisce. Adesso è necessario invertire la rotta e fare punti, per non rischiare di rimanere fuori dalla fase a eliminazione diretta. Per scoprire come non perdere neanche un minuto della partita, continua a leggere l'articolo e accedi alla diretta tv e allo streaming live.

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Il Paraguay di Alfaro aveva sorpreso nelle qualificazioni sudamericane, ma nella prima partita ha steccato senza esprimere il proprio livello di calcio. Stesso discorso vale per la Turchia: infatti, con tanti calciatori validi tra i convocati, tutti si aspettavano un inizio diverso e una manifestazione portata avanti da protagonisti. Continuare su questi ritmi, però, comprometterebbe gli obiettivi.

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Il momento di forma della Turchia

Il momento del Paraguay

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Il Paraguay dopo anni difficili sembrava essere tornato su buoni livelli, ma non è stato ancora in grado di sfoggiare il suo abito migliore. Contro gli Stati Uniti la squadra di Alfaro è stata dominata in lungo e in largo, travolti dall'onda di entusiasmo della squadra di casa, che vuole fare bene davanti al proprio pubblico. Contro una Turchia in difficoltà, il Paraguay può provare a strappare punti preziosi in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La situazione del girone

Le probabili formazioni di Turchia-Paraguay

La seconda giornata si presenta come decisiva per le sorti del girone.hanno tre punti, mentrezero. Inevitabilmente, qualcuna resterà indietro, mentre gli States hanno la possibilità di archiviare il discorso qualificazione con un'altra vittoria. Dato che passano alla fase successiva otto delle migliori terze, però, il discorso qualificazione non si chiuderà molto facilmente.La Turchia scenderà in campo con il 4-2-3-1, conriferimento offensivo che sarà coadiuvato da Arda Guler, il bianconero. Il Paraguay invece approccerà a questo importante match con un modulo più contenitivo: un 4-4-2 con il tandem offensivo composto da. Il folto centrocampo costruito da Alfaro, poi, sarà composto da Almiron, Mauricio, Cubas e Sosa, motore della squadra. Occhio anche atra le fila della Turchia, che con i suoi tiri potenti e precisi può sorprendere il portiere paraguayano Gill in qualisasi momento della partita.

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Ozcan; Guler, Yildiz, Yilmaz; Akturkoglu. Allenatore: Montella.

Paraguay (4-4-2): Gill; Velazquez, Gustavo, Alderete, Alonso; Sosa, Cubas, Mauricio, Almiron; Sanabria, Enciso. Allenatore: Alfaro.

Cosa aspettarsi dalla partita

quindi si sfidano per rialzare la testa dopo un inizio mondiale disastroso. Per restare in corsa alla competizione è necessario vincere, e un punto non serve a nessuna delle due squadre. Per questo, immaginiamo una partita molto intensa già dai primi minuti, con entrambe le formazioni determinate a passare subito in, portando l'inerzia del match in proprio favore.

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