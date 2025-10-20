Dal 20 al 26 ottobre puoi vedere in streaming gratis i principali eventi sportivi di calcio, basket, tennis e molto altro. Dall'inizio della stagione NBA, al clasico di Liga Real Madrid-Barcellona, passando per Olimpia-Valencia di Eurolega, Bologna-Sassari di basket Serie A fino al big matvh di Lega Pro Catania-Benevento oltre ai tornei ATP e WTA di tennis che fanno tappa a Balisea, Vienna, Tokyo e Guangzhou.
SPORT IN STREAMING
Tutto lo sport in streaming gratis: calendario 20-26 ottobre e diretta tv
Guarda tutto lo sport IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Dove vedere tutto lo sport in diretta TV e streaming gratis—
Tutto lo sport della settimana dal 20 al 26 ottobre sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, fra cui Liga, Ligue 1, Bundesliga, Lega Pro ma anche Eurolega, NBA, NFL e tennis ATP e WTA.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Alcuni degli eventi in calendatio saranno visibili anche su altri broadcaster come Sky Sport o DAZN
Come accedere allo streaming?
Calcio internazionale in streaming gratis—
Con Bet365 puoi vedere tutte le partite di Liga, Ligue 1, Bundesliga ma anche il Brasileirao, la MLS, il campionato argentino, la Championship inglese e tanto altro. Fra le partite in streamig gratis più attesi dal 20 al 26 ottobre c'è il clasico spagnolo Real Madrid-Barcellona in programma domenica 26 ottobre alle ore 16,15. In Francia il PSG va in trasferta a Brest mentre in Germania il Bayern fa visita al Gladbach.
Tutta la Lega Pro in diretta streaming—
Oltre al recupero fra Juventus u23 e Campobasso, la Lega Pro sarà presente nel palinsesto di streaming gratis su Bet365 con un weekend ricco di sfide interessanti. Fra quelle che dovrebbero regalarci maggior pathos ed emozioni citiamo Foggia-Altamura nell'anticipo di venerdì passando per, Ternana-Arezzo, Cavese-Crotone, Siracusa-Casarano sabato pomeriggio ma anche Trento-Vicenza, Ascoli-Sambenedettese, Catania-Benevento, Cosenza-Potenza, fino a Sorrento-Latina, Rimini-Pesaro e Salernitana-Casertana in programma domenica.
Basket italiano, euopeo e NBA—
Martedì notte parte la nuova stagione NBA e lo fa con i campioni del mondo in carica di OKC che ospitano i Rockets dell'utimo arrivato Kevin Durant. Nel mid-week l'Eurolega sarà come sempre protagonista con l'Olimpia Milano che ospita Valencia. Nel weekend infine le due bolognesi saranno grandi protagoniste: la Virtus in casa contro Sassari in Lega A, la Fortitudo davanti al proprio pubblico contro Verona.
Tutti gli altri sport in streaming gratis—
Il palinsesto dello streming live della settimana dal 20 al 26 ottobre ci propone la week 8 di NFL con Denver Broncos-Dallas Cowboys come big match di domenica alle ore 21. Gli amanti del tennis invece potranno seguire ogni giorno tutti i match degli ATP di Basilea e Vienna e dei WTA di Tokyo e Guangzhou.
Non perdere l’occasione di vedere tutto lo sport della settimana in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match che ti dal palinsesto e vivi tutte le emozioni dello sport nazionale e internazionale. Non perderti nemmeno di calcio, basket e tennis in streaming gratis su Bet365!
