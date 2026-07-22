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La UEFA Europa League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Twente-Ferencváros, in programma giovedì 23 luglio alle ore 19:00. La formazione olandese ospita il club ungherese in una delle sfide più interessanti del turno, con due squadre dalla grande esperienza europea pronte a contendersi l'accesso alla fase successiva della competizione.
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Il Twente vuole sfruttare il fattore campoIl Twente arriva alla sfida europea con l'obiettivo di iniziare nel migliore dei modi il doppio confronto davanti al proprio pubblico. La formazione olandese può contare sull'esperienza maturata nelle competizioni continentali e punta a costruire un vantaggio importante nella gara della Grolsch Veste.
La squadra di casa proverà a imporre il proprio ritmo, sfruttando qualità tecnica e intensità per mettere in difficoltà un avversario organizzato e abituato alle sfide europee.
Il Ferencváros cerca un risultato positivo in trasfertaIl Ferencváros arriva all'appuntamento dopo aver superato il turno precedente contro il Vojvodina, confermandosi una delle squadre più esperte del calcio dell'Europa centrale. Il club ungherese vuole continuare il proprio cammino in Europa League e proverà a ottenere un risultato favorevole in Olanda.
Gli ospiti punteranno sulla compattezza e sulla capacità di gestire i momenti della partita, cercando di limitare il potenziale offensivo del Twente e arrivare alla gara di ritorno con una situazione ancora aperta.
Il momento delle due squadreIl Twente sa che una vittoria nella gara d'andata potrebbe rappresentare un passo fondamentale verso il passaggio del turno. Davanti ai propri tifosi gli olandesi cercheranno di prendere il controllo della sfida e mettere pressione agli avversari.
Il Ferencváros, invece, vuole confermare il proprio ottimo rendimento europeo e sfruttare l'esperienza accumulata negli ultimi anni. Un risultato positivo in trasferta permetterebbe agli ungheresi di giocarsi la qualificazione con maggiore fiducia nel ritorno.
Le probabili formazioni di Twente-FerencvárosLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che mette in palio un posto nel terzo turno preliminare di UEFA Europa League.
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