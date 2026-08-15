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Iaquinta e Delvecchio ospiti del Memorial Andrea Nardulli
Il campionato olandese 2026/27 prosegue con la seconda giornata, che propone la sfida tra Twente-Zwolle, in programma domenica 16 agosto alle ore 14:30. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento ancora ferme a 0 punti, dopo un esordio che non ha portato risultati positivi.
La sfida rappresenta quindi una prima occasione importante per muovere la classifica e trovare fiducia in questo avvio di stagione. Il Twente potrà contare sul fattore campo, mentre lo Zwolle proverà a conquistare i primi punti della stagione lontano da casa.
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Il Twente vuole sbloccarsiIl Twente affronta la seconda giornata davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di conquistare i primi punti del campionato. Dopo la sconfitta all'esordio, la formazione di casa dovrà cercare una reazione immediata per non perdere ulteriore terreno.
Il fattore campo potrebbe aiutare il Twente a prendere l'iniziativa e a costruire una prestazione più convincente rispetto alla prima uscita stagionale.
Lo Zwolle cerca il primo risultato positivoAnche lo Zwolle arriva alla sfida con 0 punti e vuole invertire immediatamente la rotta. La trasferta rappresenta un'occasione importante per muovere la classifica, ma servirà una prestazione attenta contro un Twente desideroso di riscatto.
Gli ospiti proveranno a mantenere la partita equilibrata e a sfruttare le proprie occasioni per conquistare almeno un punto.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Twente e Zwolle mette di fronte due squadre ancora ferme a quota zero. La seconda giornata offre quindi a entrambe l'opportunità di cancellare lo zero dalla classifica e iniziare a costruire un percorso più positivo.
Il Twente parte con il vantaggio del fattore campo, mentre lo Zwolle cercherà di sfruttare la pressione che inevitabilmente accompagnerà i padroni di casa.
Le probabili formazioni di Twente-ZwolleLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la seconda giornata del campionato olandese.
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