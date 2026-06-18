U. De Chile-O'Higgins: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga de Primera cilena su Bet365
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All’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos di Santiago del Cile va in scena una sfida di metà classifica della tredicesima giornata della Liga de Primera cilena, con l’Universidad de Chile che ospita l’O’Higgins in un confronto che mette in palio punti importanti per restare agganciati alla zona centrale della classifica.
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Qui U.De Chile
La squadra di Fernando Gago arriva a questa partita con un percorso recente abbastanza altalenante: dopo la sconfitta di misura contro il Cobresal e la vittoria interna sul Deportes Concepción, nell’ultima uscita è arrivato un pareggio per 2-2 sul campo dell’Unión La Calera. Un andamento che racconta una squadra capace di produrre gioco e segnare, ma non sempre solida nel mantenere il vantaggio o chiudere le partite.
Qui O'HigginsDall’altra parte l’O’Higgins di Lucas Bovaglio si presenta a Santiago con una situazione di classifica molto simile e con un margine ridotto proprio sui padroni di casa. Il rendimento recente evidenzia qualche difficoltà soprattutto nella gestione dei risultati: la sconfitta interna contro l’Everton e il successivo 0-0 in trasferta contro il Coquimbo Unido hanno confermato una squadra attenta ma poco incisiva negli ultimi metri.
U.De Chile-O'Higgins, probabili formazioniU de Chile (4-2-3-1): Castellon; Hormazabal, Calderon, Ramirez, Morales; Poblete, Barrera; Guerrero, Arce, Vasquez; Vargas. Allenatore: Fernando Gago
O’Higgins (4-2-3-1): Carabali; Morales, Robledo, Brizuela, Pavez Munoz; Ogaz, Maturana; Tapia, Gonzalez, Sarrafiore; Castillo. Allenatore: Lucas Bovaglio
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