L’APU Old Wild West Udine debutta nella nuova stagione di LBA Serie A SisalClub affrontando la Longobardi Scafati Basket nella prima giornata di campionato. Domenica 27 settembre 2026, alle ore 18:00, la formazione friulana ospiterà la neopromossa campana al PalaCarnera Credifriuli, per il primo appuntamento ufficiale della regular season. Udine si prepara al suo secondo campionato consecutivo nella massima serie, mentre Scafati torna in Serie A dopo la promozione ottenuta nella passata stagione.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

L’Udine di Adriano Vertemati arriva al debutto dopo una preseason che ha permesso al tecnico di inserire i numerosi nuovi acquisti, tra cui Denzel Valentine, RaeQuan Battle e Nick McGlynn. La Scafati di Piero Bucchi, neopromossa, ha invece rinnovato profondamente il roster puntando su giocatori come Charlie Moore, Garrett Nevels, Ithiel Horton, Alessandro Lever e Rodney McGruder. Prima della palla a due puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Udine-Scafati in TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in diretta streaming su

, la piattaforma ufficiale della Lega Basket che propone tutte le partite di Serie A in diretta e on demand. La programmazione della prima giornata non prevede invece la gara su Sky Sport Basket o Cielo.

Udine, Vertemati riparte dal fattore PalaCarnera

L’

affronta il secondo campionato consecutivo in Serie A con un roster profondamente rinnovato, ma con

confermato in panchina fino al 2028. Tra le conferme spiccano Eimantas Bendzius e Skylar Spencer, mentre il mercato ha portato in Friuli elementi come Denzel Valentine, RaeQuan Battle, Nick McGlynn e Zan Sisko.

Il quintetto di riferimento individuato per l’inizio della stagione comprende Andrea Calzavara, Denzel Valentine, RaeQuan Battle, Eimantas Bendzius e Nick McGlynn. La presenza del pubblico di casa sarà uno degli elementi su cui Udine punta per iniziare subito con il giusto ritmo, dopo una stagione che ha consolidato la società nel massimo campionato.

Scafati, la neopromossa riparte da Bucchi

La

torna in LBA con

alla guida e un gruppo costruito attraverso numerosi innesti. Tra i nuovi arrivati figurano

, in un roster che combina esperienza e giocatori alla prima esperienza nel massimo campionato italiano.

Il quintetto indicato per l’avvio della stagione comprende Nevels, Moore, Horton, Johnson e Onyema. La sfida di Udine rappresenta subito un test significativo per la squadra campana, chiamata a misurarsi con una formazione che conosce già le difficoltà della Serie A e che potrà contare sul proprio pubblico.

Le chiavi della partita

Uno degli aspetti da seguire sarà il

. Udine può affidarsi alla creatività di Valentine e Battle, mentre Scafati presenta un backcourt con Moore e Nevels capace di creare dal palleggio. Il ritmo delle guardie potrebbe quindi condizionare l’andamento della gara già dai primi possessi.

Sotto canestro, invece, la sfida tra McGlynn e Onyema aggiunge un confronto fisico importante. Udine proverà a sfruttare la maggiore conoscenza del campionato e il fattore PalaCarnera, mentre Scafati dovrà cercare di mantenere la partita su ritmi gestibili e coinvolgere rapidamente i propri esterni. Il margine potrebbe passare anche dalla capacità delle due squadre di limitare le seconde opportunità e controllare i rimbalzi.

Udine-Scafati: data, orario e canali

Partita: Udine-Scafati

Competizione: LBA Serie A SisalClub 2026/27

Giornata: 1ª giornata

Data: domenica 27 settembre 2026

Orario: 18:00

Palazzetto: PalaCarnera Credifriuli, Udine

Diretta TV: non prevista su Sky Sport Basket/Cielo

Diretta streaming ufficiale: LBA TV

Telecronaca: da confermare

I probabili quintetti

L’

dovrebbe partire con il quintetto individuato per l’inizio della stagione, affidandosi a Calzavara in cabina di regia e a Valentine e Battle sugli esterni, con Bendzius e McGlynn sotto canestro. La

potrebbe invece confermare il cinque di riferimento composto da Nevels, Moore, Horton, Johnson e Onyema. Le scelte definitive saranno comunque ufficializzate prima della palla a due.

Udine: Andrea Calzavara, Denzel Valentine, RaeQuan Battle, Eimantas Bendzius, Nick McGlynn. Allenatore: Adriano Vertemati.

Scafati: Garrett Nevels, Charlie Moore, Ithiel Horton, Brandon Johnson, Ze'Rik Onyema. Allenatore: Piero Bucchi.