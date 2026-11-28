La domenica di campionato comincia con una domanda che riguarda entrambe: quanto tempo resta per trasformare i segnali isolati in una vera ripartenza? Udinese-Fiorentina si disputa domenica 29 novembre 2026 alle 12:30 al Bluenergy Stadium, nella tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno raccolto appena sei punti, i viola nove: un distacco contenuto, dentro una stagione che finora ha riservato molte più delusioni che soddisfazioni. Per i padroni di casa c’è anche un traguardo da raggiungere davanti ai propri tifosi, ancora in attesa della prima vittoria interna. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Fiorentina arriva in Friuli con il peso del 3-0 incassato a Monza, una sconfitta che ha interrotto i tentativi di recuperare terreno e riportato in primo piano la vulnerabilità difensiva. L’Udinese, invece, prova a utilizzare il pareggio di Bologna come punto di partenza. Nel confronto tra due squadre che concedono molto, la differenza potrebbe farla la capacità di restare ordinate anche dopo un errore: proprio ciò che troppo spesso è mancato nelle prime dodici giornate. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Udinese-Fiorentina in tv e streaming: dove si guarda

Udinese, il pareggio di Bologna deve diventare una base

Sul televisore si potrà utilizzare l’applicazione della piattaforma, attraverso una smart TV o un dispositivo compatibile collegato allo schermo. Il lunch match figura anche nella programmazione di, accessibile agli utenti che abbiano attivato l’apposita opzione e dispongano dei requisiti richiesti. La presenza del canale sul decoder Sky richiede quindi l’abilitazione al servizio DAZN dedicato. Per chi seguirà l’incontro da computer, smartphone o tablet, la diretta sarà raggiungibile dal sito o dall’app DAZN, con un piano che includa la Serie A.Il gol dial Dall’Ara ha evitato un’altra sconfitta e offerto a Zanetti una risposta sul piano della reazione. Per uscire dalle difficoltà, però, occorre dare seguito a quella prestazione: una vittoria, tre pareggi e otto sconfitte rappresentano un bilancio ancora troppo povero. I 26 gol incassati evidenziano quanto sia urgente proteggere meglio la propria area. Anche la produzione offensiva, ferma a 13 reti, richiede maggiore continuità. Zaniolo attraversa una fase incoraggiante e, senza Davis, può diventare il principale riferimento per risalire il campo e cercare la conclusione.

MONZA, ITALIA – 23 NOVEMBRE: Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, osserva il campo prima della partita di Serie A tra Monza e Fiorentina, disputata all’U-Power Stadium di Monza il 23 novembre 2026. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Fiorentina, serve una risposta dopo Monza

Zaniolo tra i centrali, Mastantuono contro Kamara: la chiave tattica

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

Il ritiro seguito alla trasferta brianzola accompagna la preparazione di una partita delicata. La squadra dideve ritrovare distanze più efficaci tra i reparti e maggiore affidabilità quando perde il pallone: i 28 gol subiti spiegano buona parte delle difficoltà in classifica. La qualità offensiva offre possibilità di riscatto, ma finora non ha compensato gli squilibri.restano due riferimenti importanti; alle loro spalle, la scelta tra un altro giocatore creativo e una mezzala può modificare sensibilmente il modo di affrontare l’Udinese.I movimenti dipossono metteree Ranieri davanti a una scelta: seguirlo quando viene incontro oppure lasciare che riceva tra difesa e centrocampo. In quel caso,dovrebbero attaccare lo spazio liberato, mentre Karlström avrebbe il compito di trovare il primo passaggio verticale. Sull’altro fronte,può stringere dalla destra e cercare il sinistro, costringendoe Solet a coordinare le coperture.occuperebbe Kabasele al centro, con Njie pronto ad attaccare il lato opposto. Per Ndour e Brescianini sarà importante accompagnare l’azione senza lasciare Fagioli esposto alle ripartenze.L’potrebbe disporsi con il 3-4-2-1, avanzandovicino a Ekkelenkamp alle spalle di Zaniolo. Davanti a Okoye sono candidati Palma, Kabasele e Solet, ma le condizioni di Palma tengono aperta l’alternativa Alaba. Sulla destra Abankwah è in corsa con Vojvoda; in mezzo Piotrowski, non al meglio, deve guardarsi dalla candidatura di Miller accanto a Karlström. Kamara dovrebbe occupare la fascia sinistra.

Nella Fiorentina prende quota il ritorno al 4-3-3: Brescianini potrebbe aggiungersi a Ndour e Fagioli, con Pedro Gonçalves inizialmente tra le alternative. Il tridente avrebbe Mastantuono e Njie ai lati di Pellegrino. In difesa, davanti a De Gea, spazio a Jiménez, Drăgușin, Ranieri e João Mário, con Valdepeñas come possibile soluzione sulla sinistra. Restano indisponibili Parisi, Pongračić e Viery.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlström, Kamara; Lovrić, Ekkelenkamp; Zaniolo. Allenatore: Paolo Zanetti.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Ranieri, João Mário; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli.

Orario e informazioni essenziali di Udinese-Fiorentina