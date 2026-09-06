Quattro punti contro sei, nessuna sconfitta e due squadre che hanno trovato immediatamente motivi per guardare con fiducia al nuovo campionato. Udinese-Lazio, in programma lunedì 7 settembre 2026 alle 20:45 al Bluenergy Stadium, chiuderà la terza giornata di Serie A mettendo di fronte i friulani di Kosta Runjaic e una formazione biancoceleste che con Gennaro Gattuso ha iniziato il proprio percorso senza lasciare per strada neppure un punto. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L'Udinese ha aggiunto alla buona partenza in campionato anche il passaggio del turno in Coppa Italia, costruendo così una serie positiva che sta dando fiducia a un gruppo nel quale diversi giocatori hanno già trovato spazio e responsabilità. La Lazio, invece, ha scelto finora una strada differente: meno spettacolo nei risultati, ma due vittorie consecutive per 1-0, entrambe caratterizzate da equilibrio, intensità e capacità di colpire nel momento giusto. Prima del fischio d'inizio è possibile consultare anche gli altri palinsesti sportivi: SCOPRI LE DIRETTE SPORTIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA GLI EVENTI LIVE PRESENTI SU LOTTOMATICA oppure CONTROLLA IL PALINSESTO DI VINCITÙ E SCEGLI L’APPUNTAMENTO DA SEGUIRE.

Dove vedere Udinese-Lazio in TV e streaming

Udinese-Lazio sarà visibile in diretta TV sia su Sky sia su DAZN. Il posticipo che chiuderà la terza giornata di Serie A inizierà lunedì 7 settembre alle 20:45 e rientra infatti tra le tre partite del turno trasmesse in co-esclusiva da Sky. Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Per la visione online saranno disponibili Sky Go e NOW, mentre la partita sarà proposta integralmente anche da DAZN. Su Sky il racconto di Udinese-Lazio sarà affidato a Daniele Barone, con Lorenzo Minotti al commento tecnico. Marina Presello e Matteo Petrucci saranno invece gli inviati a bordocampo.

ROMA, ITALIA - 30 AGOSTO: Romano Floriani Mussolini della Lazio calcia verso la porta sotto la pressione di Brooke Norton-Cuffy del Genoa durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Genoa CFC, disputata allo Stadio Olimpico il 30 agosto 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Il momento dell'Udinese: entusiasmo, gol e una Coppa Italia che dà ulteriore fiducia

L'Udinese si presenta alla sfida con la Lazio dopo un avvio decisamente incoraggiante. I friulani hanno raccolto quattro punti nelle prime due giornate, rimanendo imbattuti e trovando la prima vittoria stagionale in campionato sul campo del Monza. Proprio la trasferta brianzola ha mostrato alcune delle caratteristiche più interessanti della squadra di Runjaic. L'Udinese ha costruito una prima frazione estremamente efficace, trovando tre volte la via della rete con Piotrowski, Kamara ed Ekkelenkamp. Per Kamara si è trattato inoltre del secondo centro consecutivo, confermando l'importanza che gli esterni possono assumere nella struttura offensiva bianconera.

A rendere ancora migliore il momento è arrivata la vittoria per 2-1 sul Venezia in Coppa Italia, risultato che ha consentito ai friulani di superare il turno. Runjaic ha però spiegato alla vigilia della Lazio che la squadra non è ancora arrivata alla condizione ideale dopo una preparazione particolarmente intensa e che serviranno ancora diverse partite per raggiungere il livello desiderato.

Il tecnico ha anche fornito indicazioni interessanti sull'attacco. L'assenza di Zaniolo ha aperto uno spazio che nelle ultime uscite è stato occupato soprattutto da Unai Gómez, ma dopo la buona prestazione offerta in Coppa Italia è cresciuta anche la candidatura di Bayo. Runjaic ha confermato che l'attaccante potrebbe persino partire titolare, pur senza anticipare la scelta definitiva. Il riferimento offensivo dovrebbe comunque rimanere Keinan Davis, con Ekkelenkamp chiamato a muoversi alle sue spalle. In mezzo al campo Karlström rappresenta il punto di equilibrio, mentre Piotrowski può aggiungere inserimenti e pericolosità. Sulle corsie Runjaic dovrebbe invece insistere con Vojvoda e Kamara.

Il momento della Lazio: Gattuso fa sei punti con concretezza e intensità

Se l'Udinese può essere soddisfatta del proprio avvio, la Lazio non potrebbe chiedere molto di più alla classifica. I biancocelesti hanno conquistato sei punti nelle prime due giornate, vincendo entrambe le partite con il punteggio di 1-0 e mostrando immediatamente alcuni dei principi richiesti da Gennaro Gattuso. Anche contro il Genoa è stato decisivo Davide Frattesi, protagonista di un eccellente impatto con la nuova maglia. La capacità del centrocampista di inserirsi senza palla sta diventando una delle principali armi offensive della Lazio, soprattutto quando gli esterni riescono ad allargare la difesa avversaria e liberare spazio centralmente.

La principale novità dovrebbe riguardare il centro dell'attacco. Andrea Pinamonti è candidato a partire dal primo minuto e diventare il riferimento del 4-3-3 biancoceleste. Sulla sinistra non si discute la presenza di Zaccagni, mentre dalla parte opposta il ballottaggio resta aperto: le indicazioni più recenti vedono Cancellieri leggermente avanti rispetto a Isaksen. In mezzo pesa soprattutto l'assenza di Rovella. Gattuso dovrebbe affidare la regia a Belahyane, affiancandogli Frattesi e Taylor. È un reparto con caratteristiche differenti, nel quale gli inserimenti possono diventare determinanti per accompagnare Pinamonti e impedire all'Udinese di concentrarsi esclusivamente sugli esterni.

La situazione degli indisponibili obbliga Gattuso a lavorare con scelte abbastanza definite. Oltre a Rovella risultano fuori Marusic, Dele-Bashiru, Cataldi e Patric, mentre Luca Pellegrini è indicato in dubbio. Le alternative restano comunque numerose: in difesa Sutalo può insidiare Doekhi e Lazzari rappresenta una possibilità sulla corsia destra.

UDINE, ITALIA - 22 AGOSTO: Vakoun Bayo dell’Udinese (#15) reagisce dopo aver fallito un’occasione da gol durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Como 1907, disputata allo Stadio Friuli il 22 agosto 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

La chiave tattica: le corsie dell'Udinese contro il pressing di Gattuso

La partita può svilupparsi soprattutto intorno alla capacità dell'Udinese di superare la pressione iniziale della Lazio. Gattuso vuole una squadra aggressiva e pronta ad accorciare in avanti, mentre Runjaic dispone di esterni capaci di trasformare rapidamente un recupero del pallone in un'azione offensiva. Kamara e Vojvoda possono quindi assumere un ruolo centrale. Se l'Udinese riuscirà a liberarli alle spalle della prima pressione laziale, i biancocelesti potrebbero essere costretti a difendere correndo verso la propria porta. Dall'altra parte sarà interessante osservare gli inserimenti di Frattesi. Il 3-4-2-1 friulano tende ad avere molta densità centrale, ma i movimenti senza palla del centrocampista laziale possono costringere uno dei difensori ad abbandonare la propria posizione, aprendo spazi per Pinamonti e Zaccagni.

Udinese-Lazio: data, orario e canali