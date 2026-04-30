Nella 32ª giornata di Bundesliga l’Union Berlino ospita il Colonia in uno scontro diretto che pesa soprattutto nella parte bassa della classifica. Due squadre separate da un solo punto e coinvolte nella stessa fascia di classifica, dove ogni risultato può ancora spostare gli equilibri. Guarda ora Union Berlino-Colonia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Union Berlino-Colonia, probabili formazioni

L’arriva dal pesante 3-1 subito sul campo del Lipsia, risultato che ha allungato un momento complicato fatto di una sola vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate. Anche il rendimento casalingo non ha dato la spinta attesa, con diverse difficoltà nella gestione difensiva e una media di gol subiti piuttosto alta.Ilinvece si presenta a Berlino con un andamento più regolare. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-2 contro il Bayer Leverkusen, ma il percorso recente resta più solido rispetto agli avversari: una sola sconfitta nelle ultime cinque partite, accompagnata da diversi pareggi che hanno comunque garantito continuità di risultati.: Klaus; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Schafer, Rothe; Burke, Ilic.

Colonia (4-2-3-1): Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Ozkacar; Thielmann, Kaminski, Martel, Krauss, Lund; El Mala, Bulter.

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