L’Union ha l’occasione di avvicinarsi in modo deciso alla salvezza, il St. Pauli deve rincorrere e rischiare

Stefano Sorce 4 aprile - 16:39

Il peso della classifica si sente soprattutto quando le distanze sono ancora recuperabili. Alle 15:30 del 4 aprile, Union Berlino-St.Pauli si trovano una di fronte all’altra con margini diversi ma con la stessa necessità di dare una direzione chiara al finale di stagione. Per i padroni di casa è l’occasione per avvicinare in modo concreto la salvezza, per gli ospiti una delle ultime possibilità per restare agganciati. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI UNION BERLINO-ST.PAULI SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Union Berlino si muove in una zona di classifica che non concede distrazioni. I 31 punti raccolti fin qui rappresentano un buon margine, ma non ancora una garanzia. Il rendimento recente, soprattutto in casa, non è stato continuo: una sola vittoria nelle ultime cinque gare interne racconta una squadra che fatica a chiudere le partite. Nonostante questo, la struttura resta solida. L’Union ha dimostrato più volte di saper gestire le gare sporche, quelle in cui conta più l’equilibrio che la qualità pura.

Il St. Pauli arriva con una situazione più complicata, ma con segnali di vita nelle ultime settimane. La corsa salvezza resta difficile, soprattutto a causa del rendimento esterno: una sola vittoria nelle ultime cinque trasferte e troppe difficoltà nel mantenere solidità difensiva. La squadra ha provato a reagire nell’ultimo periodo, ma serve continuità per trasformare i segnali in punti concreti.

Probabili formazioni di Union Berlino-St.Pauli — L’Union Berlino dovrebbe schierarsi con Rønnow tra i pali, difesa a tre formata da Doekhi, Querfeld e Nsoki. Sulle fasce agiranno Trimmel e Kohn, mentre in mezzo al campo spazio a Haberer, Khedira e Kemlein. In avanti la coppia composta da Ilic e Burcu.

Il St. Pauli risponde con Vasilj in porta, davanti a Dzwigala, Wahl e Ando. A centrocampo Pyrka e Ritzka sugli esterni, con Rasmussen e Irvine centrali. Sulla trequarti Fujita e Pereira Lage a supporto di Sinani.

Union Berlino (3-5-2): Rønnow; Doekhi, Querfeld, Nsoki; Trimmel, Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Ilic, Burcu.

St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Dzwigala, Wahl, Ando; Pyrka, Rasmussen, Irvine, Ritzka; Fujita, Pereira Lage; Sinani.