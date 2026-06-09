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Il momento delle due squadre

La formazione di casa sta vivendo una fase particolarmente positiva della stagione. Sei vittorie nelle prime dieci giornate rappresentano un bottino importante per una squadra che nelle ultime settimane ha dimostrato di poter competere con chiunque. I successi consecutivi ottenuti contro Brage e Värnamo hanno consolidato certezze e ambizioni, alimentando la convinzione di poter recitare un ruolo da protagonista nella corsa ai piani alti della classifica.

Anchearriva all'appuntamento con il morale elevato. Il successo per 3-2 contro l'Örebro nell'ultimo turno ha confermato la crescita di una squadra che dopo qualche passaggio a vuoto sembra aver ritrovato brillantezza offensiva. Diciotto reti realizzate nelle prime dieci giornate testimoniano una produzione offensiva di assoluto livello per la categoria.

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