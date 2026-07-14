La qualificazione sembra ormai indirizzata, ma la Universitatea Craiova vuole chiudere i conti davanti ai propri tifosi. Mercoledì 15 luglio alle ore 19:30 la formazione rumena riceverà il Vitebsk nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League, forte del netto 4-1 conquistato nella gara d'andata in Bielorussia. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI UNIVERSITATEA CRAIOVA-VITEBSK CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Universitatea Craiova

La Universitatea Craiova arriva al ritorno con grande fiducia dopo il brillante 4-1 ottenuto nella gara d'andata. I campioni di Romania hanno dominato il primo confronto, trascinati dalla doppietta di Assad Al-Hamlawi e dal gol nel finale di Steven Nsimba. La squadra allenata da Filipe Coelho ha inoltre iniziato la nuova stagione conquistando la Supercoppa di Romania ai rigori contro l'U. Cluj, confermando un eccellente stato di forma e un'ottima condizione atletica.

Il momento del Vitebsk

Il Vitebsk è chiamato a un'autentica impresa per ribaltare il pesante passivo del match d'andata. Il club bielorusso, al debutto assoluto nelle competizioni europee dopo aver conquistato il primo titolo nazionale della sua storia nel 2025, ha pagato l'inesperienza internazionale nel primo confronto. In campionato, però, la squadra di Magomed Adiyev continua a lottare per il vertice della classifica ed è reduce dal successo per 4-2 contro lo Slavia Mozyr.

Probabili formazioni Universitatea Craiova-Vitebsk

Filipe Coelho dovrebbe confermare quasi integralmente l'undici che ha dominato la gara d'andata. Davanti a Popescu agiranno Romanchuk, Stevanovic e Rus nella linea difensiva a tre, con Teles e Bancu sulle corsie esterne. A centrocampo spazio a Cicaldau e Mekvabishvili, mentre il tridente offensivo sarà formato da Etim, Al-Hamlawi e Baiaram.

Magomed Adiyev dovrebbe invece affidarsi ancora al suo 4-3-3, con Pavlyuchenko tra i pali e la difesa composta da Skibskiy, Volkov, Gomanov e Moskalenchik. In mezzo al campo ci saranno Gromyko, Bocherov e Mesarovic, mentre il reparto offensivo sarà guidato da Diabate, affiancato da Kontsevoy e Bosic.

Universitatea Craiova (3-4-3): Popescu; Romanchuk, Stevanovic, Rus; Teles, Cicaldau, Mekvabishvili, Bancu; Etim, Al-Hamlawi, Baiaram.

Vitebsk (4-3-3): Pavlyuchenko; Skibskiy, Volkov, Gomanov, Moskalenchik; Gromyko, Bocherov, Mesarovic; Kontsevoy, Diabate, Bosic.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Universitatea Craiova-Vitebsk

Con tre gol di vantaggio, la Universitatea Craiova potrebbe gestire il ritmo della partita senza scoprirsi eccessivamente, cercando di controllare il possesso e colpire in ripartenza. Il Vitebsk sarà invece costretto ad assumersi maggiori rischi fin dai primi minuti nella speranza di riaprire il discorso qualificazione. Gli spazi che inevitabilmente si creeranno potrebbero favorire la qualità offensiva della squadra rumena.

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