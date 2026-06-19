Uruguay-Capo Verde, in programma lunedì 22 giugno alle ore 00:00 italiane, è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Novanta minuti che pesano già tantissimo nel Gruppo H, perché mettono di fronte una delle nazionali più attese del torneo e una delle sorprese più affascinanti di questa prima fase.

L'Uruguay di Marcelo Bielsa arriva all'appuntamento con la necessità di vincere dopo il pareggio contro l'Arabia Saudita, un risultato che ha rallentato immediatamente il cammino della Celeste. Capo Verde, invece, si presenta con l'entusiasmo di chi ha già scritto una pagina di storia fermando la Spagna sullo 0-0 e conquistando il primo punto mondiale della propria avventura. Da una parte il peso della tradizione, dall'altra la leggerezza di un sogno che continua a crescere. Ingredienti che rendono questa sfida una delle più interessanti della seconda giornata del torneo.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Uruguay-Capo Verde in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Uruguay-Capo Verde, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento dell'Uruguay

L'Uruguay si presenta alla seconda giornata con la consapevolezza di aver lasciato per strada un'occasione importante. Il pareggio ottenuto contro l'Arabia Saudita ha rallentato la corsa della formazione guidata da Marcelo Bielsa, che puntava ad iniziare il torneo con una vittoria per prendere subito il controllo del girone.

La Celeste ha mostrato buone trame offensive ma è mancata nella gestione dei momenti decisivi della gara. Un aspetto che Bielsa sta cercando di correggere rapidamente, soprattutto considerando il valore della rosa a disposizione. L'Uruguay può contare su qualità, esperienza internazionale e una tradizione mondiale che poche nazionali possono vantare.

Adesso però servono i fatti. Un altro risultato diverso dalla vittoria complicherebbe notevolmente il percorso verso gli ottavi di finale e aumenterebbe la pressione in vista dell'ultima giornata.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 marzo 2026: Noni Madueke dell'Inghilterra viene contrastato da Maximiliano Araujo dell'Uruguay durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay, disputata allo stadio di Wembley il 27 marzo 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images).

Il momento di Capo Verde

Se l'Uruguay cerca risposte, Capo Verde vive invece giorni di entusiasmo assoluto. Lo storico pareggio ottenuto contro la Spagna rappresenta uno dei risultati più importanti nella storia del calcio capoverdiano e ha dimostrato che questa nazionale non è arrivata al Mondiale per fare da comparsa.

La squadra africana ha impressionato soprattutto per organizzazione tattica, spirito di sacrificio e capacità di restare compatta per tutta la durata dell'incontro. Contro una delle selezioni tecnicamente più forti del torneo, Capo Verde non ha mai perso lucidità, riuscendo a difendere con ordine e a concedere pochissimo.

L'assenza di pressione potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio. Con un punto già conquistato e la fiducia alle stelle, la nazionale africana può affrontare l'Uruguay con serenità e provare a costruire un'altra impresa.

La situazione del Gruppo H

Dopo la prima giornata il Gruppo H si presenta estremamente equilibrato. Il pareggio tra Uruguay e Arabia Saudita e quello tra Spagna e Capo Verde hanno lasciato aperti tutti gli scenari.

Nessuna squadra è riuscita a prendere il comando della classifica e proprio per questo la seconda giornata assume un'importanza enorme. Una vittoria consentirebbe all'Uruguay di rilanciarsi immediatamente e arrivare all'ultimo turno in una posizione favorevole. Per Capo Verde, invece, conquistare altri punti significherebbe continuare ad alimentare il sogno qualificazione e avvicinarsi ad un traguardo che, alla vigilia del torneo, sembrava quasi impossibile.

LISBONA, PORTOGALLO - 31 maggio 2026: Laros Duarte di Capo Verde durante la partita amichevole internazionale tra Capo Verde e Serbia, disputata allo Stadio do Restelo il 31 maggio 2026 a Lisbona, in Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images).

Probabili formazioni di Uruguay-Capo Verde

Marcelo Bielsa dovrebbe confermare il suo aggressivo 4-2-3-1, sistema che permette alla Celeste di mantenere intensità alta e pressione costante. In porta ci sarà l'esperto Muslera, protetto dalla linea difensiva composta da Varela, Cáceres, Olivera e Viña. In mezzo al campo il dinamismo di Ugarte e Bentancur dovrà garantire equilibrio e recupero palla, mentre sulla trequarti agiranno Valverde, Viñas e Maximiliano Araújo a supporto dell'unica punta Darwin Núñez, chiamato a trascinare l'attacco uruguaiano verso il primo successo del torneo.

Bubista Brito dovrebbe invece affidarsi ad un compatto 4-1-4-1, modulo che ha permesso agli africani di fermare la Spagna all'esordio. Vizinha guiderà la difesa composta da Moreira, Borges, Lopes e Cabral. Davanti alla retroguardia agirà Lenini, fondamentale nel lavoro di interdizione, mentre Mendes, Duarte, Monteiro e Jovane avranno il compito di accompagnare le ripartenze. In avanti spazio a Livramento, riferimento offensivo di una squadra che proverà ancora una volta a colpire sfruttando organizzazione e velocità.

Uruguay (4-2-3-1): Muslera; Varela, Olivera, Cáceres, Viña; Bentancur, Ugarte; Valverde, Viñas, M. Araújo; Núñez. Allenatore: Marcelo Bielsa.

Capo Verde (4-1-4-1): Vizinha; Moreira, Borges, Lopes, Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, Jovane; Livramento. Allenatore: Bubista Brito.

Cosa aspettarci dalla partita

È lecito attendersi una gara con un copione abbastanza definito. L'Uruguay proverà a fare la partita, gestendo il possesso e cercando di schiacciare progressivamente gli avversari nella propria metà campo. Capo Verde, invece, potrebbe accettare una fase difensiva più lunga, puntando sulla propria organizzazione e sulle transizioni veloci.

Molto dipenderà dai primi minuti. Un gol uruguaiano potrebbe cambiare completamente l'inerzia del match, costringendo la selezione africana ad aprirsi maggiormente. Se invece Capo Verde riuscirà a mantenere l'equilibrio, la pressione potrebbe gradualmente trasferirsi sulle spalle della Celeste, rendendo la sfida ancora più imprevedibile.

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