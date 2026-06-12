Nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno alle ore 03:00 italiane, gli occhi del mondo saranno puntati sul SoFi Stadium di Los Angeles, dove Usa e Paraguay daranno il via al proprio cammino nel Gruppo D dei Mondiali 2026. Una sfida che promette spettacolo, tensione e grande equilibrio tra due nazionali che inseguono un obiettivo comune: partire con il piede giusto nella competizione più importante del calcio mondiale.

Milioni di tifosi seguiranno l'incontro da ogni parte del pianeta, pronti a vivere il debutto della selezione di Mauricio Pochettino davanti al proprio pubblico contro un Paraguay determinato a recitare il ruolo di outsider. Di seguito troverete tutte le informazioni su dove vedere USA-Paraguay in diretta TV e streaming, oltre alle principali piattaforme che consentono di seguire l'evento live. Nella tabella presente qui sotto sarà inoltre possibile scoprire come seguire numerosi eventi sportivi in streaming attraverso le piattaforme abilitate.

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Dove vedere Usa-Paraguay in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Usa-Paraguay, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento degli Usa

Per gli Stati Uniti questa Coppa del Mondo rappresenta molto più di una semplice partecipazione. La nazionale guidata da Mauricio Pochettino gioca in casa e vuole sfruttare l'entusiasmo del pubblico americano per provare a raggiungere un risultato storico. Il gruppo dispone di qualità importanti soprattutto dalla metà campo in avanti, dove Christian Pulisic, Folarin Balogun e Malik Tillman rappresentano le principali armi offensive.

L'avvicinamento al torneo è stato però caratterizzato da risultati alterni. Dopo il successo contro il Senegal sono arrivate sconfitte contro Germania, Belgio e Portogallo che hanno evidenziato alcune fragilità difensive. Proprio la tenuta del reparto arretrato sarà uno degli aspetti più osservati durante il percorso mondiale degli americani.

LONDRA, INGHILTERRA – 9 maggio 2026 – Mauricio Pochettino, commissario tecnico della nazionale degli Stati Uniti, viene ritratto all'interno dello stadio durante la partita di Premier League tra Fulham e Bournemouth disputata al Craven Cottage il 9 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il momento del Paraguay

Il Paraguay torna invece a disputare una fase finale mondiale dopo sedici anni di assenza. Gustavo Alfaro ha costruito una squadra estremamente organizzata, capace di difendere con ordine e di sfruttare al meglio le ripartenze. La qualificazione ottenuta nel durissimo girone sudamericano ha restituito entusiasmo a una nazionale che vuole tornare protagonista sulla scena internazionale.

L'esperienza di Miguel Almirón, il talento di Julio Enciso e il fiuto del gol di Antonio Sanabria rappresentano le principali speranze offensive della Albirroja, pronta a mettere in difficoltà una delle nazionali più attese del torneo.

Situazione girone

USA e Paraguay inaugurano un Gruppo D che si preannuncia tra i più equilibrati dell'intera Coppa del Mondo. Oltre alle due nazionali che si affronteranno a Los Angeles, il raggruppamento comprende anche Australia e Turchia, formazioni capaci di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Sulla carta gli Stati Uniti partono leggermente favoriti grazie al fattore campo e al ruolo di nazione ospitante, ma il margine appare ridotto. La Turchia viene considerata una delle possibili sorprese del torneo, mentre il Paraguay arriva al Mondiale forte della qualificazione ottenuta nel competitivo girone sudamericano. Anche l'Australia, già protagonista nelle ultime edizioni, punta concretamente alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Le probabili formazioni di Usa-Paraguay

Mauricio Pochettino dovrebbe confermare il sistema che ha caratterizzato gran parte dell'avvicinamento al Mondiale. Davanti a Freese agirà una difesa a tre composta da Freeman, Robinson e dall'esperto Ream, chiamato a guidare il reparto con la sua leadership. Sulle corsie laterali spazio alla spinta di Dest e Antonee Robinson, due giocatori fondamentali per garantire ampiezza e velocità alla manovra offensiva americana. In mezzo al campo la coppia Adams-McKennie avrà il compito di dare equilibrio alla squadra, recuperare palloni e innescare rapidamente le transizioni. Alle spalle dell'unica punta Balogun agiranno invece due dei giocatori più attesi della competizione per gli Stati Uniti: Christian Pulisic e Malik Tillman, chiamati a inventare gioco e creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri.

Il Paraguay risponde con l'organizzazione tattica che ha permesso a Gustavo Alfaro di riportare la Albirroja ai Mondiali dopo sedici anni di assenza. Davanti al portiere Gill troveranno posto Caceres, Gustavo Gomez, Alderete e Alonso, una linea difensiva fisica ed esperta che rappresenta uno dei principali punti di forza della selezione sudamericana. In mediana Cubas e Bobadilla saranno incaricati di proteggere la difesa e interrompere il palleggio statunitense, mentre Diego Gomez dovrà accompagnare la fase offensiva con i suoi inserimenti. Grande attenzione sarà rivolta a Julio Enciso e Miguel Almiron, i due uomini di maggior talento della rosa paraguayana, che avranno il compito di accendere le ripartenze e supportare Antonio Sanabria, riferimento offensivo scelto da Alfaro per guidare l'attacco.

Usa (3-4-2-1): Freese; Freeman, M. Robinson, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun. CT: Mauricio Pochettino.

Paraguay (4-3-3): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas, D. Gomez; Enciso, Sanabria, Almiron. CT: Gustavo Alfaro.

ASUNCIÓN, PARAGUAY – 5 giugno 2026 – Antonio Sanabria controlla il pallone durante la partita amichevole tra Paraguay e Nicaragua disputata allo Estadio Defensores del Chaco il 5 giugno 2026 ad Asunción, Paraguay. (Foto di Christian Alvarenga/Getty Images)

Cosa aspettarsi dalla partita

mette di fronte due filosofie calcistiche molto diverse. Glidi Mauriciocercheranno di prendere immediatamente il controllo del possesso palla, sfruttando la qualità tecnica di, Tillman e McKennie per alzare il ritmo e creare superiorità numerica sulle corsie laterali. Il sistema americano è costruito per attaccare con molti uomini, ma proprio questa propensione offensiva può lasciare spazi alle ripartenze avversarie.

Il Paraguay di Gustavo Alfaro dovrebbe invece adottare un atteggiamento più prudente, puntando sulla compattezza difensiva e sulla fisicità dei propri centrali. La Albirroja ha costruito la qualificazione mondiale grazie a una struttura estremamente organizzata, capace di concedere poco e colpire quando gli avversari si sbilanciano.

Dal punto di vista tecnico è lecito aspettarsi un match combattuto e più equilibrato di quanto possa suggerire il ranking. Gli americani dispongono di maggiore qualità offensiva, mentre i sudamericani possono contare su esperienza internazionale, organizzazione tattica e giocatori come Enciso, Almiron e Sanabria capaci di creare pericoli anche con poche occasioni. La sensazione è che gli Stati Uniti proveranno a fare la partita sin dai primi minuti, mentre il Paraguay cercherà di trasformare ogni errore degli americani in un'opportunità per colpire in contropiede. Uno scenario che potrebbe regalare una sfida intensa, tattica e ricca di tensione fino all'ultimo minuto.

Usa-Paraguay sarà visibile in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sempre su Dazn. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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