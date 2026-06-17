Il Gruppo K della Coppa del Mondo 2026 chiude la sua prima giornata nella notte tra il 17 e il 18 giugno con la sfida tra Uzbekistan e Colombia, una gara che mette di fronte due realtà profondamente diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo: iniziare il Mondiale con il piede giusto.

Per l'Uzbekistan si tratta di una serata destinata a entrare nella storia. La nazionale asiatica disputa infatti la sua prima partita di sempre in una Coppa del Mondo, un traguardo raggiunto dopo anni di crescita e investimenti nel movimento calcistico nazionale. Dall'altra parte c'è una Colombia che si presenta negli Stati Uniti con ambizioni ben diverse e che molti osservatori considerano una delle possibili sorprese del torneo.

I sudamericani hanno conquistato la qualificazione grazie a uno splendido percorso nel girone sudamericano, chiuso al terzo posto alle spalle delle grandi potenze continentali e impreziosito da risultati di prestigio contro squadre come Brasile e Argentina.

Per entrambe la partita rappresenta già uno snodo fondamentale. Una vittoria permetterebbe infatti di affrontare con maggiore fiducia i successivi impegni del girone, mentre una sconfitta rischierebbe di complicare immediatamente il cammino verso la qualificazione.

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Il momento dell'Uzbekistan

La partita tra Uzbekistan e Colombia sarà trasmessa in diretta TV sui canali che detengono i diritti della Coppa del Mondo 2026. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali abilitate alla trasmissione della competizione, sia da dispositivi mobili che da smart TV, tablet e computer.

Comunque vada, l'Uzbekistan ha già scritto una pagina indelebile della propria storia sportiva. I Lupi Bianchi si affacciano per la prima volta sul palcoscenico mondiale e lo fanno affidandosi all'esperienza di un uomo che il Mondiale lo ha già vinto da protagonista.

La federazione ha infatti scelto Fabio Cannavaro per guidare la nazionale in questa avventura. Il campione del mondo del 2006 e Pallone d'Oro dello stesso anno porta in dote esperienza, personalità e una mentalità costruita ai massimi livelli del calcio internazionale.

Cannavaro ha modellato la squadra su un 3-4-2-1 molto equilibrato, con l'obiettivo di mantenere compattezza difensiva e sfruttare le ripartenze. Una scelta quasi naturale per una nazionale che, almeno sulla carta, parte sfavorita contro avversari di maggiore esperienza e qualità.

Il leader della retroguardia è Abdukodir Khusanov, difensore del Manchester City considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del calcio asiatico. A centrocampo il lavoro sporco sarà affidato a Shukurov e Ganiev, chiamati a proteggere la difesa e a favorire le transizioni offensive.

Le speranze offensive dell'Uzbekistan passano però soprattutto dai piedi di Eldor Shomurodov, autentica leggenda della nazionale. Con 44 reti all'attivo, è il miglior marcatore della storia del suo Paese e arriva al Mondiale dopo una stagione molto positiva culminata con 22 gol realizzati.

Sarà lui il principale punto di riferimento offensivo, supportato sugli esterni da Urunov e Iskanderov.

La Colombia sogna di essere la sorpresa del Mondiale

La Colombia arriva all'appuntamento con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. La squadra guidata da Néstor Lorenzo ha mostrato una crescita costante negli ultimi anni, diventando una delle nazionali più competitive del continente americano.

L'ex collaboratore di José Pekerman ha costruito una squadra fisica, aggressiva e organizzata, basata su un 4-2-3-1 che punta molto sul pressing alto e sull'intensità.

Da quando Lorenzo è diventato commissario tecnico, la Colombia ha ottenuto risultati importanti, tra cui una storica vittoria contro il Brasile nelle qualificazioni mondiali. Segnali che hanno alimentato le ambizioni di una squadra intenzionata a recitare un ruolo da protagonista.

La stella principale resta Luis Díaz, esterno offensivo capace di decidere le partite con le sue accelerazioni e la sua qualità tecnica. Alle sue spalle agirà un altro uomo che ai Mondiali ha spesso saputo esaltarsi: James Rodríguez, ancora una volta pronto a prendersi la scena nella competizione che lo ha reso celebre a livello globale.

Sulla trequarti ci sarà spazio anche per Arias, mentre il peso dell'attacco sarà affidato a Luis Suárez, attaccante dello Sporting Lisbona chiamato a raccogliere l'eredità dei grandi bomber colombiani del passato.

Fondamentale sarà anche il contributo della coppia mediana composta da Lerma e Ríos, elementi indispensabili per garantire equilibrio e intensità alla squadra.

Una partita dal peso specifico importante

Sulla carta la Colombia parte favorita, ma il fascino dell'esordio mondiale dell'Uzbekistan potrebbe rendere la sfida più complicata del previsto. Le nazionali al debutto assoluto in una Coppa del Mondo spesso trovano motivazioni extra e riescono a colmare almeno in parte il gap tecnico con entusiasmo e determinazione.

La Colombia sa di non poter sottovalutare l'impegno e vuole sfruttare questa occasione per mettere subito in cascina tre punti preziosi nella corsa verso gli ottavi di finale.

Per l'Uzbekistan, invece, ogni minuto in campo rappresenterà una pagina di storia da scrivere.

Le probabili formazioni

Uzbekistan (3-4-3): Nematov; Ashurmatov, Khusanov, Eshmurodov; Alijonov, Shukurov, Ganiev, Narsullaev; Urunov, Iskanderov, Shomurodov. Allenatore: Cannavaro.

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumí, Mojica; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez. Allenatore: Lorenzo.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida promette di vedere la Colombia fare la partita attraverso il possesso palla, il pressing e la qualità dei propri interpreti offensivi. L'Uzbekistan, invece, potrebbe adottare un atteggiamento più prudente, cercando di sfruttare la velocità delle ripartenze e l'istinto realizzativo di Shomurodov.

Molto dipenderà dall'impatto emotivo dell'esordio mondiale per gli asiatici. Se riusciranno a superare la tensione iniziale, potrebbero creare qualche difficoltà ai sudamericani. La Colombia, però, possiede maggiore esperienza internazionale, più qualità individuale e una rosa costruita per puntare con decisione alla qualificazione.

I riflettori saranno puntati su Fabio Cannavaro, alla sua prima esperienza mondiale da commissario tecnico, e su una Colombia che vuole confermare sul campo tutte le aspettative che la accompagnano alla vigilia del torneo.

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