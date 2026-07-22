Il Rheinpark Stadion ospita il confronto tra FC Vaduz e AC d'Escaldes, sfida valida per la UEFA Europa Conference League in programma il 23 luglio 2026. Le due squadre arrivano all'appuntamento europeo con stati di forma differenti, ma entrambe alla ricerca di un risultato positivo per proseguire il proprio cammino nella competizione.

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Il momento delle due squadre

Il Vaduz si presenta alla sfida con un buon rendimento complessivo nelle ultime settimane. La formazione svizzera ha infatti conquistato quattro vittorie nelle ultime sei partite disputate in tutte le competizioni, dimostrando una discreta continuità di risultati e una buona capacità di trovare soluzioni vincenti.

Il rendimento casalingo in Europa, però, presenta qualche elemento di attenzione: nelle due più recenti gare interne di UEFA Europa Conference League, il Vaduz è uscito sconfitto, un dato che la squadra vorrà sicuramente invertire davanti al proprio pubblico.

Dall'altra parte ci sarà l'AC d'Escaldes, formazione andorrana che ha iniziato con buone sensazioni il proprio percorso europeo. Il club arriva infatti con una percentuale di vittorie del 67% nelle partite disputate in Conference League, confermando di poter essere un avversario competitivo anche a livello internazionale.

Non mancano però alcune difficoltà lontano da casa: nelle ultime sei trasferte disputate, l'AC d'Escaldes ha subito tre sconfitte, un rendimento che potrebbe rappresentare un fattore importante nella sfida del Rheinpark Stadion.

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