La semifinale dei playoff del campionato spagnolo di basket tra Valencia e Joventut è tra gli appuntamenti sportivi più entusiasmanti del weekend. Nonostante lato calcistico ci siano i mondiali in America e per il basket ci siano le avvincenti Finals NBA, anche il basket europeo regala spettacolo con queste due squadre. Valencia e Joventut si affronteranno il 12 giugno alle 20:00 in occasione di Gara-2, dopo che la prima è stata vinta dai valenciani. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

I probabili quintetti di Valencia-Joventut

La prima partita della semifinale è terminataper ilal termine di una partita tutt'altro che noiosa. I padroni di casa hanno gestito il vantaggio ma la formazione ospite ha saputo rispondere a dovere, tenendo sempre il risultato in bilico. Infatti, sono stati necessari i tempi supplementari per decretare il vincitore. L'ha spuntata il Valencia, per un solo punto, al termine di intensi tempi supplementari. Dovesse vincere anche, il Valencia si preparerebbe già alla sfida contro il, che dall'altro lato del tabellone ha avuto vita più facile contro Tenerife.: Taylor, Pradilla, Sako, Badio, Montero.

Joventut: Parker, Kraag, Ruzic, Hunt, Vives.

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