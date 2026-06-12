Non perdere Valencia-Joventut: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
La semifinale dei playoff del campionato spagnolo di basket tra Valencia e Joventut è tra gli appuntamenti sportivi più entusiasmanti del weekend. Nonostante lato calcistico ci siano i mondiali in America e per il basket ci siano le avvincenti Finals NBA, anche il basket europeo regala spettacolo con queste due squadre. Valencia e Joventut si affronteranno il 12 giugno alle 20:00 in occasione di Gara-2, dopo che la prima è stata vinta dai valenciani. Per scoprire come vedere la partita, continua a leggere l'articolo.
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Il momento di forma delle due squadreLa prima partita della semifinale è terminata 118-117 per il Valencia al termine di una partita tutt'altro che noiosa. I padroni di casa hanno gestito il vantaggio ma la formazione ospite ha saputo rispondere a dovere, tenendo sempre il risultato in bilico. Infatti, sono stati necessari i tempi supplementari per decretare il vincitore. L'ha spuntata il Valencia, per un solo punto, al termine di intensi tempi supplementari. Dovesse vincere anche Gara-2, il Valencia si preparerebbe già alla sfida contro il Barcellona, che dall'altro lato del tabellone ha avuto vita più facile contro Tenerife.
I probabili quintetti di Valencia-JoventutValencia: Taylor, Pradilla, Sako, Badio, Montero.
Joventut: Parker, Kraag, Ruzic, Hunt, Vives.
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