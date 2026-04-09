Valencia-Panathinaikos: la diretta live del match di Eurolega

Valencia-Panathinaikos: data, orario, analisi e momento delle due squadre in Eurolega

Stefano Sorce 9 aprile - 00:23

Valencia e Panathinaikos entrano in questa sfida con la classifica già pesante sulle spalle e con un dettaglio che rende tutto più interessante: entrambe stanno bene, entrambe hanno trovato continuità, entrambe hanno motivi seri per pensare in grande. Giovedì 9 aprile 2026 alle 20:45, la gara mette di fronte una squadra che in casa ha costruito gran parte della propria forza e un’altra che arriva con il vento addosso, spinta da risultati recenti e da una fiducia sempre più evidente. Il risultato è uno scontro ad alta quota che promette ritmo, qualità e momenti da vera Eurolega. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS VALENCIA-PANATHINAIKOS SU BET365.

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Il momento del Valencia — Il Valencia si presenta all’appuntamento in condizioni più che buone. La squadra spagnola ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma il dato più significativo è l’impressione lasciata nelle uscite recenti: attacco fluido, ritmo alto e capacità di coinvolgere tanti uomini. La vittoria contro Milano per 102-96 ha confermato proprio questo profilo, quello di una squadra capace di restare dentro la partita anche quando l’inerzia sembra sfuggire.

Nel successo sull’Olimpia, Valencia era finita sotto di 14 punti nel terzo quarto, prima di cambiare marcia e ribaltare tutto con una rimonta di peso. È una squadra che sa correre, che ama alzare il numero dei possessi e che dall’arco mantiene percentuali di alto livello. In casa, inoltre, il rendimento è stato fortissimo: 15 vittorie in 18 partite di Eurolega. Un dato che spiega bene perché il fattore campo, in questa sfida, abbia un valore reale e non soltanto simbolico.

Il momento del Panathinaikos — Il Panathinaikos arriva forse con ancora più fiducia. Le otto vittorie nelle ultime dieci partite raccontano una squadra in crescita costante, più matura nella gestione dei momenti delicati e più pericolosa anche quando il proprio giocatore simbolo non domina la scena. La vittoria esterna contro il Barcellona per 93-79 è stata una prova piena, costruita con qualità al tiro, ritmo offensivo e una distribuzione delle responsabilità che rende il Pao meno leggibile rispetto a qualche settimana fa.

Il dato che pesa davvero è proprio questo: il Panathinaikos non dipende più soltanto dalla sua stella principale. Contro il Barça, con Nunn meno brillante del solito, sono saliti di tono altri uomini, a partire da Osman, autore di 21 punti. È il segnale migliore per una squadra che vuole restare stabilmente dentro la fascia nobile della classifica e che adesso sembra avere più soluzioni, più fiducia e più alternative offensive.