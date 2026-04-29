Valencia-Panathinaikos: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv

Valencia e Panathinaikos tornano in campo per una Gara 2 che può già indirizzare in maniera pesante l’intera serie playoff di Eurolega. Dopo il finale tesissimo del primo episodio, chiuso con il successo dei greci per appena un punto sul 67-68, la pressione adesso è tutta sulle spalle della squadra di Pedro Martínez, obbligata a reagire immediatamente davanti al pubblico della Roig Arena per evitare di andare ad Atene sotto 0-2.

Dall’altra parte, invece, il Panathinaikos arriva in Spagna con entusiasmo, consapevole di aver già strappato il fattore campo e con l’occasione concreta di mettere un piede alle Final Four. Guarda ora Valencia-Panathinaikos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Valencia

aveva chiuso la regular season in grande crescita, trovando continuità soprattutto nella metà campo offensiva e conquistando con merito l’accesso ai playoff. In Gara 1, però, gli spagnoli hanno sofferto tremendamente la fisicità del Panathinaikos, in particolare l’impatto di Mathias Lessort vicino al ferro e la capacità dei greci di alzare il livello nei possessi decisivi.

Pedro Martínez si aspetta una risposta immediata dai suoi uomini chiave, soprattutto da Jean Montero, chiamato a gestire ritmo e costruzione offensiva con maggiore lucidità rispetto alla prima partita.

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Qui Panathinaikos

Il, invece, continua a dare l’impressione di essere una delle squadre più complete e profonde dell’intera competizione. I campioni d’Europa in carica hanno chiuso la stagione regolare nelle primissime posizioni confermando tutta la qualità del roster costruito da Ergin Ataman.

L’aggiunta di giocatori come Nigel Hayes-Davis e Cedi Osman ha ulteriormente alzato il livello atletico e tecnico della squadra greca, già devastante nel reparto esterni grazie al talento offensivo di Kendrick Nunn e all’imprevedibilità di T.J. Shorts. Proprio la capacità di creare vantaggi dal palleggio e punire qualsiasi disattenzione difensiva rappresenta oggi una delle armi più pericolose del “Pana”.

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