Il turno di Eliteserien mette di fronte al Intility Arena il Vålerenga Fotball e l’Aalesund FK, due squadre che arrivano all’appuntamento separate da appena due punti in classifica ma con sensazioni differenti. I padroni di casa cercano riscatto dopo una pesante battuta d’arresto esterna, mentre gli ospiti arrivano da una serie di risultati più equilibrati ma con ancora poche vittorie all’attivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VALERENGA-AALESUND CLICCA SU BET365.

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Qui Valerenga

Il Vålerenga ha costruito gran parte delle proprie certezze tra le mura amiche: nelle ultime dieci gare interne di campionato ha raccolto sette successi, mostrando una maggiore solidità offensiva e una capacità superiore di imporre il proprio ritmo davanti al pubblico di casa. La sconfitta per 4-0 contro il Tromsø ha interrotto una fase positiva, ma la squadra di Johannes Moesgaard può contare su un rendimento interno che resta uno dei principali punti di forza.

Qui Aalesund

L’Aalesund, invece, sta vivendo una stagione più altalenante. La formazione guidata da Kjetil Rekdal ha perso soltanto quattro delle dodici partite disputate, ma i numerosi pareggi (sei finora) evidenziano una squadra difficile da battere ma spesso incapace di trasformare l’equilibrio in vittorie. Il recente 2-2 contro il Molde ha confermato il carattere competitivo della squadra, capace di trovare la via del gol ma anche di concedere diverse occasioni agli avversari.

Valerenga-Aalesund, probabili formazioni

VALERENGA (4-4-2): Hedvall; Jarl, Kiil Olsen, Naesberg, Finnsson; Bjoerdal, Ambina, Lange, Ravn-Haren; Thorvaldsen, Grundetjern.

AALESUND (3-5-2): Larsen; Haram, Kjelsen, Gudmundsson; Charles, Christensen, Hagen, Melland, Nessoe; Lonebu, Osenbroch.

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