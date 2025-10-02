Altro turno del campionato norvegese, che ci offre una sfida equilibrata. Sabato 4 ottobre alle ore 14:00 il Valerenga ospita il Tromso per continuare il proprio campionato tranquillo lontano dalla zona retrocessione. Gli ospiti, dal canto loro, inseguono ancora la vetta nella speranza di approfittare dei possibili passi falsi delle avversarie. Con Bet365 si può seguire Valerenga-Tromso GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarsi la grande sfida del campionato norvegese direttamente dal proprio dispositivo. Serve solo registrarsi su Bet365, attivare il proprio conto e guardare gratis Valerenga-Tromso in diretta live. Il match, in programma sabato 4 ottobre 14:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Ottimo stato di forma del Tromso che si ritrova al quarto posto in classifica a quota 45 punti: la vetta dista solo cinque lunghezze e la sensazione è che dando continuità sia di prestazione che di risultati si possa ambire in grande. Discorso diverso per i padroni di casa, infatti il Valerenga naviga in acque tranquille e punta a continuare questo trend per avvicinarsi ad una conclusione di campionato in scioltezza. Unico neo, le tre gare senza vittoria negli ultimi tre incontri disputati.
Le probabili formazioni di Valerenga-Tromso—
Valerenga (4-4-2): Hedvall, Hedenstad, Olsen, Nasberg, Nogueira, Thordvaldsen, Brice, Lange, Sorensen, Strand, Ofkir. Allenatore: Geir Bakke
Tromso (5-3-2): Haugaard, Warneryd, Kinteh, Skjaervik, Vadebu, Cornic, Larsen, Jenssen, Edvardsson, Camoes, Erlien. Allenatore: Jorgen Vik
