L'Origovöllurinn ospita la sfida tra Valur Reykjavik e Zrinjski Mostar, valida per la UEFA Europa Conference League e in programma il 23 luglio 2026. Le due squadre arrivano all'appuntamento europeo con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo, ma con alcuni dati recenti che evidenziano difficoltà soprattutto lontano dalle mura amiche.

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Il momento delle due squadre

Il Valur Reykjavik ha mostrato un rendimento discreto nella competizione europea, con il 50% di vittorie nelle gare disputate in Conference League. La formazione islandese, però, dovrà cercare di migliorare il proprio rendimento interno, visto che nelle ultime due partite casalinghe giocate nel torneo è arrivata una sconfitta.

Dall'altra parte ci sarà lo Zrinjski Mostar, squadra bosniaca che ha vissuto un periodo complicato nelle ultime apparizioni europee. Il club ha perso il 50% delle ultime sei sfide disputate in UEFA Europa Conference League e il rendimento in trasferta rappresenta un elemento di particolare attenzione: nelle ultime quattro gare esterne nella competizione sono arrivate altrettante sconfitte.

La sfida dell'Origovöllurinn potrebbe quindi rappresentare un'opportunità importante per entrambe le squadre. Il Valur proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ritrovare continuità in Europa, mentre lo Zrinjski cercherà di interrompere una serie negativa lontano da casa.

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