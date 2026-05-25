Il primo turno del Roland Garros propone anche la sfida tra Hanne Vandewinkel e Madison Keys, un confronto che sulla carta vede l’americana partire nettamente favorita grazie all’esperienza e alla differenza di livello maturata nel circuito maggiore.

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Il momento delle due tenniste

Per Vandewinkel sarà un appuntamento speciale: la giovane tennista belga farà infatti il suo debutto assoluto nel tabellone principale del Roland Garros, trovandosi subito di fronte una delle giocatrici più solide e pericolose del circuito femminile.

Madison Keys arriva a Parigi con grandi aspettative e con un bagaglio di esperienza decisamente superiore. La statunitense, testa di serie numero 19 del torneo, può contare su un tennis molto aggressivo, basato sulla potenza dei colpi e sulla capacità di prendere rapidamente il controllo dello scambio. Inoltre, nelle ultime stagioni ha dimostrato di sapersi esprimere bene anche sulla terra battuta, superficie che in passato rappresentava uno dei suoi punti deboli.

Dall’altra parte della rete ci sarà invece una giocatrice ancora alle prime esperienze ad alto livello. Vandewinkel ha disputato pochissime partite nel circuito maggiore e affrontare subito un’avversaria del calibro di Keys rappresenta un test molto complicato ma allo stesso tempo importante per la sua crescita.

Le due tenniste non si sono mai affrontate prima e proprio questo elemento aggiunge curiosità attorno alla sfida. Keys proverà a imporre immediatamente il proprio ritmo con il suo tennis offensivo, mentre la belga cercherà di sfruttare l’entusiasmo e la spinta del debutto per restare in partita il più possibile.

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