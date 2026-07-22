Lo Stadion Anđelko Herjavec ospita la sfida tra NK Varaždin e FK Jablonec, valida per la UEFA Europa Conference League e in programma il 23 luglio 2026. Un confronto tra due squadre che arrivano all'appuntamento europeo con stati di forma differenti e con la voglia di iniziare al meglio il proprio percorso internazionale.

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Il momento delle due squadre

Il Varaždin si presenta alla partita con segnali incoraggianti. La formazione croata ha conquistato una vittoria nelle ultime due gare di campionato e arriva inoltre dal successo nell'ultima partita disputata davanti al proprio pubblico. Il fattore campo potrebbe quindi rappresentare un elemento importante per una squadra che punta a costruire un risultato positivo nella sfida europea.

Dall'altra parte ci sarà il Jablonec, formazione ceca che sta attraversando un periodo più complicato dal punto di vista dei risultati. Nelle ultime sei partite disputate, infatti, sono arrivate quattro sconfitte, un dato che evidenzia alcune difficoltà nella ricerca di continuità.

Il rendimento in trasferta, però, racconta una storia differente: il Jablonec ha conquistato 10 vittorie nelle ultime 20 gare giocate lontano dal proprio stadio, dimostrando di avere le caratteristiche per essere competitivo anche fuori casa.

La sfida mette quindi di fronte un Varaždin in crescita e un Jablonec chiamato a invertire la recente tendenza negativa. I padroni di casa proveranno a sfruttare l'entusiasmo del pubblico e il momento positivo interno, mentre gli ospiti cercheranno di ritrovare solidità e risultati affidandosi alla propria esperienza in trasferta.

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