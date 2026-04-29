Il Vasco si gioca già una fetta importante del proprio cammino in Copa Sudamericana nella sfida contro l’Olimpia Asuncion. Dopo un avvio complicato nel Gruppo G, la formazione brasiliana non può più permettersi passi falsi. Gli ospiti arrivano invece a Rio de Janeiro forti di un avvio di torneo decisamente più convincente e della possibilità di consolidare il primo posto nel girone. Guarda ora Vasco-Asuncion GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Vasco Da Gama

L’atmosfera attorno alnon è delle più serene. La squadra allenata da Renatoha raccolto appena un punto nelle prime due giornate, troppo poco per un club che puntava a partire con ben altre ambizioni. Lo 0-0 ottenuto sul campo del Barracas aveva lasciato intravedere una squadra ordinata ma poco incisiva negli ultimi metri, mentre la successiva sconfitta casalinga contro l’Audax Italiano ha complicato ulteriormente la situazione.

Per questo motivo la partita contro l’Olimpia assume un peso enorme. I brasiliani sanno che vincere significherebbe riaprire completamente il discorso qualificazione, mentre un altro risultato negativo rischierebbe di compromettere seriamente il cammino nella competizione.

Qui Asuncion

L’Olimpia Asuncionporta arriva invece in Brasile con una situazione di classifica decisamente più tranquilla. I paraguayani hanno iniziato la Copa Sudamericana con il colpo esterno sul campo dell’Audax Italiano, vincendo 0-2 una partita giocata con grande maturità e compattezza difensiva. Successivamente è arrivato lo 0-0 casalingo contro il Barracas, risultato che ha comunque permesso alla squadra di Pablo Andres Sanchez di restare in vetta al gruppo insieme ai cileni, pur con una gara in meno rispetto all’Audax.

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Vasco-Asuncion, probabili formazioni

: Jardim; Rodriguez, Freitas, P. Henrique, Piton; Moura, Thiago Mendes; Hinestroza, Moreira, Brenner; Spinelli.: Renato Portaluppi

Olimpia Asuncion (4-1-4-1): Oliveira; Caceres, Vargas, Gamarra, Rodriguez; Ortiz; Lezcano, Sanchez, Alfaro, Benitez; Alcaraz. Allenatore: Pablo Andres Sanchez

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